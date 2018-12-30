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Самое главное в регионе в 2018 году

31.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Каждый из 365 дней в 2018-м был насыщен событиями и новостями. Ежедневно журналисты «Гродзенскай праўды» выпускали в информационное пространство региона и страны десятки новостных материалов, очерков, информаций и фоторепортажей. В объектив фотографов и поле зрения репортеров попадали самые стальные и интересные события: от чрезвычайных происшествий до важных визитов, экономических и культурных форумов, историй человеческих судеб и обзоров. Мы старались делать не просто интересный контент, но создать информационное поле, в котором будет комфортно и интересно быть нашим читателям, причем в обеих версиях - печатной «Гродзенскай праўды» и электронной grodnonews.by и в социальных сетях.
 
Подводя традиционные итоги уходящего 2018-го, мы собрали самые важные, актуальные материалы, которые вызвали наибольший отклик у читателей и оказали влияние не только на информационную, но и общественную ситуацию в регионе. В этот своеобразный итоговый дайджест 2018-го года вошли и масштабные культурные события как Фестиваль национальных культур, так и многочисленные экономические, политические и общественные события года.
 
 
Теги: Новости
 
 
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Каждый из 365 дней в 2018-м был насыщен событиями и новостями. Ежедневно журналисты «Гродзенскай праўды» выпускали в информационное пространство региона и страны...
 
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