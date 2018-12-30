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Инсайдер показал, как будет выглядеть Nokia 9 с пятью камерами

31.12.2018 12:48 — Разное | Tut.by  
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Известный инсайдер Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте раскрыл дизайн нового флагманского смартфона компании HMD Global — Nokia 9. Об этом пишет ресурс PhoneArena.


Как и предполагалось в нескольких предыдущих «утечках», устройство выполнят из стекла. На задней стороне гаджета расположится основная камера ZEISS с пятью модулями — обычным, сенсором глубины, суперширокоугольным, телефото и монохромным. Там же будет вспышка и датчик приближения.

Известно, что сканер отпечатков пальцев встроят прямо в дисплей диагональю в 5,9 дюймов. Процессором для Nokia 9 выступит Snapdragon 845, который дополнят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Операционная система — Android 9 Pie (Nokia 9 войдет в программу Android One от Google).

Скорее всего, анонс флагмана пройдет в январе на выставке CES 2019, или на MWC 2019 в Барселоне в феврале. По неподтвержденной информации, устройство могут назвать Nokia 9 PureView.

 
 
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Скорее всего, анонс Nokia 9 пройдет в январе на выставке CES 2019, или на MWC 2019 в феврале.
 
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