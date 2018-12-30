В новогоднюю ночь сотрудники Сморгонского РОВД будут работать в усиленном режиме

В новогоднюю ночь ожидаются массовые мероприятия, которые предполагают большое скопление граждан и фейерверки.



Учитывая значимость предстоящих праздничных мероприятий, перед органами внутренних дел стоят особые задачи по обеспечению охраны общественного порядка.

В целях обеспечения на территории Сморгони и Сморгонского района общественного порядка, дорожной и личной безопасности во время проведения рождественских и новогодних праздников, благотворительной акции «Наши дети» сотрудники Сморгонского РОВД переведены на усиленный вариант несения службы.

В соответствии с распоряжением Сморгонского райисполкома в новогоднюю ночь с 01.00 до 04.00 будет организовано перекрытие движения транспорта по улице Ленина до перекрестка с улицей Красноармейской, Танкистов, до пересечения с улицей Кирова и полностью по улице П. Балыша.

Пропуск граждан на площадь Ленина будет осуществляться через 2 контрольно-пропускных пункта (со стороны улицы П. Балыша и улицы Танкистов).

В соответствии с Законом Республики Беларусь №114-3 «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» при проведении массового мероприятия его участники обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка

Во время проведения мероприятий участникам запрещается:

препятствовать движению транспортных средств и пешеходов;

создавать помехи для бесперебойного функционирования организаций;

воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка;

иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям (за исключением спортивных мероприятий по видам спорта, в которых предусмотрено их использование);

иметь при себе имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов (за исключением театральных и иных творческих коллективов во время проведения ими представлений);

осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, в том числе с использованием плакатов, транспарантов или иных средств;

действовать методами, создающими угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью участников указанных мероприятий или других лиц;

пользоваться эмблемами, символами, плакатами, транспарантами и иными средствами, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан;

пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке (за исключением театральных и иных творческих коллективов во время проведения ими представлений);

совершать любые действия, нарушающие установленный порядок организации и проведения указанного мероприятия, а также подстрекать к таким действиям любыми методами;

участвовать в указанном мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Организаторы массовых мероприятий, сотрудники органов внутренних дел и представители общественности, выполняющие обязанности по охране общественного порядка, имеют право:

ограждать территории мест проведения массовых мероприятий инженерными и техническими средствами, производить фотосъемку, аудио- и видеозапись участников массовых мероприятий, осуществлять пропускной режим;

требовать от граждан покинуть место проведения массового мероприятия, если они нарушают общественный порядок и установленные настоящим Законом требования;

прекращать допуск граждан в место проведения массового мероприятия с учетом вместимости указанного места.

Сотрудники органов внутренних дел, выполняющие обязанности по охране общественного порядка, вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. В случае отказа гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей он не допускается в место проведения массового мероприятия.

Анатолий ЩАСТНЫЙ, заместитель начальника Сморгонского РОВД - начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции.