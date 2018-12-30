|
Что нужно, чтобы получить статус ремесленника?
31.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Став ремесленником, можно получать доходы от занятия любимыми видами творчества.
Выбираем вид ремесленной деятельности.
Платим ремесленный сбор.
Подаем заявление в налоговую инспекцию.
Обратите внимание!
Покупаем книгу учета проверок.
Виды ремесленной деятельности:
изготовление и ремонт:
- шорно-седельных изделий;
- гужевых повозок, саней и детских санок;
- рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;
- изготовление и ремонт предметов и их частей для личных (бытовых) нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева;
- изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;
- кузнечное дело;
- изготовление изделий ручного вязания;
- изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике;
- кружевоплетение, макраме;
- изготовление пряжи;
- изготовление изделий ручной вышивки;
- плетение бисером;
- художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры;
- изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, бижутерии, браслетов, украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных дополнений к одежде, статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных фигурных изделий, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной основе), елочных украшений, рамок для фотографий, рам для картин, декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров);
- изготовление изделий из валяной шерсти;
- переплет страниц, предоставленных потребителем;
- изготовление свечей;
- изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов);
- изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной глины, дерева, природной смолы и их использование для создания бижутерии, декорирования одежды;
изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с сохранением традиционного кроя и вышивки;
- изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий, папок без применения полиграфического и типографского оборудования;
- изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента;
- изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;
- изготовление национальных музыкальных инструментов в нефабричных условиях;
изготовление витражей;
- декорирование предметов, предоставленных потребителем;
- изготовление глазурованных и неглазурованных печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой;
- изготовление мыла;
- гильоширование;
- иная деятельность по созданию предметов творчества, а также деятельность, осуществляемая с применением ручного труда, за исключением видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
За более подробной информацией можно обращаться в инспекцию МНС РБ по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, д. 1, каб. № 3 или по телефону 3-73-23.
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Став ремесленником, можно получать доходы от занятия любимыми видами творчества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)