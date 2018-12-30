Что нужно, чтобы получить статус ремесленника?

Став ремесленником, можно получать доходы от занятия любимыми видами творчества.



Чтобы получить статус ремесленника, нужно выполнить определенные действия.

Выбираем вид ремесленной деятельности.

Как ремесленник вы сможете изготавливать товары, выполнять работы, оказывать услуги самостоятельно с использованием только ручного труда и инструмента, в том числе электрического ( подп. 1.1 п. 1 Указа от 09.10.2017 N 364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" (далее - Указ N 364)).

Но самостоятельно придумать вид ремесленной деятельности нельзя. Нужно выбрать один или несколько видов ремесленной деятельности из установленного перечня или иной деятельности по созданию предметов творчества ( подп. 1.2 п. 1 Указа N 364). Например, это может быть изготовление и ремонт предметов для личных нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева или изготовление свечей.

Платим ремесленный сбор.

Для того чтобы стать ремесленником, до начала деятельности необходимо уплатить специальный ремесленный сбор ( п. 2 ст. 321 НК), размер которого составляет 1 БВ (24,5 бел. руб.) ( п. 1 постановления Совмина от 22.12.2017 N 997 "Об установлении размера базовой величины"). Сбор уплачивается в таком размере, даже если вы решите осуществлять не один, а несколько видов ремесленной деятельности ( п. 2 ст. 320 НК). Уплачивать сбор нужно один раз в календарном году. Реквизиты для уплаты ремесленного сбора можно узнать в налоговой инспекции по месту жительства.

Подаем заявление в налоговую инспекцию.

Нужно подать письменное заявление в налоговую инспекцию по месту жительства (т.е. по месту регистрации, указанному в паспорте) ( подп. 8.4 п. 8 ст. 66 НК). Заявление помогут написать в налоговой инспекции.

В налоговой инспекции необходимо будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца) ( ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Указа от 03.06.2008 N 294 "О документировании населения Республики Беларусь").

В налоговой инспекции вам выдадут извещение о присвоении учетного номера плательщика (УНП) ( абз. 5 подп. 4.1 п. 4 Инструкции о порядке и условиях присвоения, применения, изменения учетного номера плательщика и признания его недействительным, утв. постановлением МНС от 31.12.2010 N 96).

Обратите внимание!

За ремесленную деятельность без уплаты ремесленного сбора и подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет предусмотрена ответственность: штраф в размере 5 БВ (122,5 бел. руб.) ( ст. 23.68 КоАП).

Покупаем книгу учета проверок.

Сделать это нужно в течение 6 месяцев со дня постановки на налоговый учет. При покупке потребуется предъявить паспорт. Перечень магазинов, в которых продается книга учета проверок, можно найти на сайтах: http://www.nalog.gov.by/ru/otdely-roznichnoy-torgovli/, http://belblank.by/torgovaya-set.html. Страницы в книге нужно пронумеровать, саму книгу - прошнуровать и заверить своей подписью ( ч. 1 подп. 2.1 п. 2 постановления Совмина от 18.03.2010 N 383 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510" (далее - постановление Совмина N 383), п. 2 , 3 Правил ведения учета книги проверок, утв. постановлением Совмина N 383).

Виды ремесленной деятельности:

изготовление и ремонт:

- шорно-седельных изделий;

- гужевых повозок, саней и детских санок;

- рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;

- изготовление и ремонт предметов и их частей для личных (бытовых) нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева;

- изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;

- кузнечное дело;

- изготовление изделий ручного вязания;

- изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике;

- кружевоплетение, макраме;

- изготовление пряжи;

- изготовление изделий ручной вышивки;

- плетение бисером;

- художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры;

- изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, бижутерии, браслетов, украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных дополнений к одежде, статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных фигурных изделий, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной основе), елочных украшений, рамок для фотографий, рам для картин, декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров);

- изготовление изделий из валяной шерсти;

- переплет страниц, предоставленных потребителем;

- изготовление свечей;

- изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов);

- изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной глины, дерева, природной смолы и их использование для создания бижутерии, декорирования одежды;

изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с сохранением традиционного кроя и вышивки;

- изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий, папок без применения полиграфического и типографского оборудования;

- изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента;

- изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;

- изготовление национальных музыкальных инструментов в нефабричных условиях;

изготовление витражей;

- декорирование предметов, предоставленных потребителем;

- изготовление глазурованных и неглазурованных печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой;

- изготовление мыла;

- гильоширование;

- иная деятельность по созданию предметов творчества, а также деятельность, осуществляемая с применением ручного труда, за исключением видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

За более подробной информацией можно обращаться в инспекцию МНС РБ по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, д. 1, каб. № 3 или по телефону 3-73-23.

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