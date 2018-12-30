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Поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым председателя Сморгонского райисполкома (+ВИДЕО)
31.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым, но с ним связано немало светлых страниц. Это было время напряженной работы, профессиональных успехов, продуманных и взвешенных решений. Каждый из нас внес свой опыт и профессионализм, силу характера и любовь к родному краю, чтобы преодолеть трудности уходящего года и уверенно шагнуть в 2019 год.
Убежден, вместе мы сможем достичь еще больших результатов - дадим импульс роста экономике, укрепим веру в будущее, обеспечим достойную жизнь для каждой семьи.
Новый год – это особый, самый добрый и яркий семейный праздник. В нем душевная теплота и радость домашнего уюта, вера и надежда в то, что сбудутся самые заветные ожидания. Так пусть же 2019 год станет временем больших достижений, энергичного движения вперед и исполнения всех намеченных планов. Пусть он поможет каждому максимально раскрыть свои возможности и принести пользу родной земле.
От всей души желаю вам главного - мира и благополучия. Пусть Новый год и Рождество согреют своим теплом каждый дом и каждую семью. Новых успехов в труде и жизни, крепкого здоровья и огромного счастья всем нам!
С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки!
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Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
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