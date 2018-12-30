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НАН рассказала о традиционных блюдах белорусов на Новый год

31.12.2018 13:17 — Разное | Ежедневник  
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НАН рассказала о традиционных блюдах белорусов на Новый год

Заведующая отделом фольклористики и культуры славянских народов Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси Татьяна Володина рассказала о традиционных новогодних блюдах белорусов.

"Наши предки придавали праздничному столу на Рождество и Новый год очень большое значение. К каждому из праздников зимнего, колядного цикла готовилась своя еда. Как правило, праздничный цикл состоял из трех этапов, которым соответствовала символика ритуального блюда - кутьи. Кутья символизировала собой возрождение: ушел старый год, рождается новый, возрождается солнце, празднуется Рождество Христово", - сказала БЕЛТА Татьяна Володина. Первая кутья подавалась в канун Рождества.

"У католиков и протестантов празднование уже состоялось, примерно в то же время в старину был праздник и у приверженцев дохристианской религии, которые отмечали возрождение солнца. Первая кутья - постная, раньше обычно использовали ячменную кашу, теперь предпочитают перловую. Кутья к первому празднику зимнего цикла могла быть с грибами или наоборот сладкой - с медом, сахаром, но обязательно без масла. И в целом праздничный стол был постным. В некоторых регионах на праздничном столе было 12 блюд - по числу месяцев в году. Наши предки не ели салат оливье или сельдь под шубой. На их столе были простые и понятные блюда: квашеная капуста, свекла, грушевый отвар, грибные и рыбные блюда. Как мы бы сейчас сказали, у них было здоровое и экологичное питание, - отметила ученый. - Если в канун Рождества подавалась постная пища, то в сам рождественский день на столе появлялись колбаски, жареные или запеченные блюда, самое разное мясо".

На Новый год подавали скоромную (щедрую, богатую) кутью. Это называлось "щедрый вечер". "Здесь уже было раздолье в блюдах: помимо кутьи на столе было мясо в самых разных вариантах, сладости", - добавила Татьяна Володина. Третью кутью (постную, голодную) готовили перед Крещением и вместе с ней подавали другие постные блюда. "Иногда возникает вопрос по поводу блинов на колядном столе. На самом деле блины действительно подавались на стол: с постной кутьей - постные, в "щедрый вечер" - блины для мочанки или сладкие блины", - отметила заведующая отделом.

 
 
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Заведующая отделом фольклористики и культуры славянских народов Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси Татьяна Володина рассказала о...
 
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