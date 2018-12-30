Депутат предложил посчитать, сколько потратили на декрет по тунеядцам и сколько денег вернется в бюджет

Власти насчитали по всей стране около 500 тысяч не занятых в экономике. Список сейчас перепроверяется. С 1 января те, кто попали в не занятые в экономике и имеет в собственности недвижимость, будут оплачивать по полной стоимости горячую воду. То есть по факту полная оплата потребленной воды коснется далеко не всех не занятых в экономике. К примеру, в Бобруйске на 14 декабря в базе не занятого в экономике населения находились 21 240 человек, и только 3871 из них — плательщики за ЖКУ, сообщает издание «Вечерний Бобруйск». Для сравнения: в пробной базе находилось 25 476 бобруйчан.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В этой ситуации не помешало бы просчитать экономический эффект от полного возмещения ЖКУ и сравнить его с затратами на создание базы и выявление незанятых в экономике, с такой инициативой выступил депутат Бобруйского горсовета Александр Филь на заседании горсовета.

Но чтобы оценить результативность документа, нужно время для анализа, отметила на предложение депутат Палаты представителей Нацсобрания Ирина Рынейская.

— Через год мы получим новые цифры и поймем, что же нужно сделать, прежде всего нам, здесь, в городе, чтобы улучшить работу по реализации этого документа. Идеального варианта любого законодательно акта нет и быть не может. Это документ социальный, в том числе одна из ключевых его задач вернуть людей в экономику, — отметила Ирина Рынейская.

— Суть проблемы: кто-то является плательщиком подоходного налога и пользуется льготами, которые предоставляет государство, а кто-то не является плательщиком и пользуется теми же льготами. Правильно это или нет? Ну, наверно, нет. Что сделать, как от этого уйти? Вероятно, потихоньку, понемножку нам нужно уходить от всех дотаций и льгот, а эти деньги, которые уходят на дотации и льготы, перенести в зарплаты и пособия тех людей, которые работают на территории Беларуси. И хотим мы этого или нет, мы к этому придем, — сказал депутат Палаты представителей Нацсобрания Виталий Власевич.