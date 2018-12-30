ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под елочку. Как Рыбников и Ларионова поженились в Минске первыми в году

31.12.2018 13:32 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Под елочку. Как Рыбников и Ларионова поженились в Минске первыми в году
Расписаться «под куранты» удалось, потому что минчане актеров знали и любили! © / АиФ

Как встретили…

Но, может быть, все как раз наоборот? Ведь не зря говорят: как Новый Год встретишь, так его и проведешь. А уж если совместить новогодние праздники и свадьбу, то крепкая любовь и счастье гарантированы на всю оставшуюся жизнь. Именно так и произошло с самыми известными «зимними новобрачными» - актерами Аллой Ларионовой и Николаем Рыбниковым.

Под елочку. Как Рыбников и Ларионова поженились в Минске первыми в году Добрые истории для всех. Новогодние традиции в литературе

Что удивительно, их счастливая совместная судьба началась с… разбитого сердца. Рыбников сходил с ума по Алле Ларионовой безнадежно и давно – еще со времен учебы, а та была влюблена в актера Ивана Переверзева. Когда актриса узнала, что беременна от Переверзева, обрадовалась: наконец-то она выйдет замуж за любимого! Но Иван делать предложение не спешил.

Они вместе снимались в «Полесской легенде» и жили в одном номере в Минске, когда Переверзев внезапно сорвался со съемок в Москву. Вернулся через несколько дней, и какое-то время все шло как прежде. Пока Ларионова не решила почистить пиджак Ивана. Вытащила из карманов мелочь, в том числе паспорт, машинально пролистала страницы - и вдруг наткнулась на свежий штамп. Иван ездил в Москву жениться!

Алла, чтобы поделиться бедой, позвонила подруге в Москву, а та всем сердцем болела за доброго и обаятельного Рыбникова. Как только положила трубку, тут же набрала номер Николая и рассказала, что теперь Ларионова брошена и одинока. 30 декабря 1956 года Рыбников, отпросившись со съемок «Высоты», приехал к Ларионовой делать предложение. И она его приняла…

Под елочку. Как Рыбников и Ларионова поженились в Минске первыми в году
Роковые ёлки. Правдивая история о том, как появляются новогодние традиции
Подробнее

Зимние радости

Первого января все загсы, разумеется, были закрыты. И второго числа Рыбников и Ларионова в компании почти всей съемочной группы колесили по Минску в поисках загса, где бы их расписали без предварительной подачи заявления.

Кто-то предложил: надо найти загс рядом с кинотеатром, где висели бы афиши прославившей Рыбникова «Весны на Заречной улице», – там не откажут. Чудом нашли. Звезд действительно узнали и расписали. В Минске этот брак был первым в 1957 году!

В паспорт Алле Ларионовой поставили штамп: новая фамилия - «Рыбникова». Ларионова даже расстроилась из-за того, что ей «испортили паспорт». Регистраторша удивилась: «Разве вы не хотите взять фамилию мужа?» Алла объяснила, что у нее фамилия тоже хорошая и не менее известная. Тогда запись о перемене фамилии зачеркнули…

Зима вообще была для актеров особым временем года: они отмечали не только годовщину свадьбы, но и свои дни рождения. «Родители любили накрывать столы и приглашать гостей. Правда, на Новый Год они всегда куда-нибудь уходили – отмечали годовщину свадьбы, но свои дни рождения старались проводить дома. Поэтому 13 декабря, когда родился папа, и 19 февраля, когда родилась мама, были нашими главными семейными праздниками, – рассказывала дочь актеров Алена Рыбникова. – В эти дни мама варила суп из белых грибов и делала салат «Мао Цзэдун» – с крабами и рисом, вроде нынешнего из крабовых палочек. На стол выставлялась папина консервация: он обожал солить огурцы и помидоры. Но основным блюдом были пельмени, которые лепили все наши гости, - мама специально для этого пошила много разноцветных фартуков, чтобы всем хватило!»

Ольга ГРАЖИНА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорят, что жениться под Новый Год – плохая примета. Мол, и семейная жизнь будет короткой, как быстротечные праздничные деньки (пронеслись вихрем, вот уже и след...
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат предложил посчитать, сколько потратили на декрет по тунеядцам и сколько денег вернется в бюджет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика