Под елочку. Как Рыбников и Ларионова поженились в Минске первыми в году

Как встретили…

Но, может быть, все как раз наоборот? Ведь не зря говорят: как Новый Год встретишь, так его и проведешь. А уж если совместить новогодние праздники и свадьбу, то крепкая любовь и счастье гарантированы на всю оставшуюся жизнь. Именно так и произошло с самыми известными «зимними новобрачными» - актерами Аллой Ларионовой и Николаем Рыбниковым.

Что удивительно, их счастливая совместная судьба началась с… разбитого сердца. Рыбников сходил с ума по Алле Ларионовой безнадежно и давно – еще со времен учебы, а та была влюблена в актера Ивана Переверзева. Когда актриса узнала, что беременна от Переверзева, обрадовалась: наконец-то она выйдет замуж за любимого! Но Иван делать предложение не спешил.

Они вместе снимались в «Полесской легенде» и жили в одном номере в Минске, когда Переверзев внезапно сорвался со съемок в Москву. Вернулся через несколько дней, и какое-то время все шло как прежде. Пока Ларионова не решила почистить пиджак Ивана. Вытащила из карманов мелочь, в том числе паспорт, машинально пролистала страницы - и вдруг наткнулась на свежий штамп. Иван ездил в Москву жениться!

Алла, чтобы поделиться бедой, позвонила подруге в Москву, а та всем сердцем болела за доброго и обаятельного Рыбникова. Как только положила трубку, тут же набрала номер Николая и рассказала, что теперь Ларионова брошена и одинока. 30 декабря 1956 года Рыбников, отпросившись со съемок «Высоты», приехал к Ларионовой делать предложение. И она его приняла…

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Зимние радости

Первого января все загсы, разумеется, были закрыты. И второго числа Рыбников и Ларионова в компании почти всей съемочной группы колесили по Минску в поисках загса, где бы их расписали без предварительной подачи заявления.

Кто-то предложил: надо найти загс рядом с кинотеатром, где висели бы афиши прославившей Рыбникова «Весны на Заречной улице», – там не откажут. Чудом нашли. Звезд действительно узнали и расписали. В Минске этот брак был первым в 1957 году!

В паспорт Алле Ларионовой поставили штамп: новая фамилия - «Рыбникова». Ларионова даже расстроилась из-за того, что ей «испортили паспорт». Регистраторша удивилась: «Разве вы не хотите взять фамилию мужа?» Алла объяснила, что у нее фамилия тоже хорошая и не менее известная. Тогда запись о перемене фамилии зачеркнули…

Зима вообще была для актеров особым временем года: они отмечали не только годовщину свадьбы, но и свои дни рождения. «Родители любили накрывать столы и приглашать гостей. Правда, на Новый Год они всегда куда-нибудь уходили – отмечали годовщину свадьбы, но свои дни рождения старались проводить дома. Поэтому 13 декабря, когда родился папа, и 19 февраля, когда родилась мама, были нашими главными семейными праздниками, – рассказывала дочь актеров Алена Рыбникова. – В эти дни мама варила суп из белых грибов и делала салат «Мао Цзэдун» – с крабами и рисом, вроде нынешнего из крабовых палочек. На стол выставлялась папина консервация: он обожал солить огурцы и помидоры. Но основным блюдом были пельмени, которые лепили все наши гости, - мама специально для этого пошила много разноцветных фартуков, чтобы всем хватило!»

Ольга ГРАЖИНА