Витебский район: два пассажира такси попали в больницу в канун Нового Года

Как стало известно, ДТП произошло около деревни Копти Витебского района. 21-летний водитель такси не справился с управлением и частично выехал на правую обочину дороги.

После этого машину занесло, выбросило в правый по ходу движения кювет, а затем такси врезалось в дерево и опрокинулось, передают представители ГАИ Витебска и Витебской области.

В результате происшествия пострадали два пассажира такси. С травмами различной степени тяжести они попали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ГАИ призывают водителей быть предельно осторожными и внимательными на дороге в сложных погодных условиях.