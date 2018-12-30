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Витебский район: два пассажира такси попали в больницу в канун Нового Года

31.12.2018 14:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Витебский район: два пассажира такси попали в больницу в канун Нового Года
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, ДТП произошло около деревни Копти Витебского района. 21-летний водитель такси не справился с управлением и частично выехал на правую обочину дороги.

Витебский район: два пассажира такси попали в больницу в канун Нового Года Такси сбило подростка на пешеходном переходе в Витебске

После этого машину занесло, выбросило в правый по ходу движения кювет, а затем такси врезалось в дерево и опрокинулось, передают представители ГАИ Витебска и Витебской области.

В результате происшествия пострадали два пассажира такси. С травмами различной степени тяжести они попали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ГАИ призывают водителей быть предельно осторожными и внимательными на дороге в сложных погодных условиях.

 
Теги: Витебск
 
 
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