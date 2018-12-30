АСТРОПРОГНОЗ-2019. Астрологи - о том, каким будет 2019-й год

- Определим тенденции года по циклическим закономерностям взаимодействия планет. Уже в первом месяце европейского нового года, 6 января, в некоторых уголках Земли можно будет наблюдать частное солнечное затмение, а 21 января – полное лунное затмение. 5 февраля мы встретим восточный (китайский) Новый Год: год Земляной Желтой Свиньи начнется в «водолейское» новолуние. Через небольшой промежуток времени наступит астрологический, или природный, Новый Год. 21 марта с восходом Солнца в 1-м градусе созвездия Овна начнутся авестийский год Лани и день весеннего равноденствия - явление, подчиненное процессам движения Земли и Солнца. В марте берет начало третий год деканического 36-летнего цикла, находящийся под влиянием Марса, достаточно агрессивной планеты. В наступающем году мы увидим стратегическую активность политических сил, - отметила Галина ГАЙДУК, астролог лаборатории «АстроГЕО».

- В конце 2017 года выходила статья с прогнозами лаборатории на будущий год. В связи с этим задаем уже традиционный вопрос: какие прогнозы реализовались в 2018 году?

- Так, например, мы отмечали в прогнозе наиболее сложный период – июль-август, связанный со знаковым астрономическим событием – великим противостоянием Марса, которое как будто «оголило провода». Именно тогда развернулись основные политические события: в это время разыгрывалась «шахматная» партия между Трампом и Путиным, этим противостоянием характеризуется весь год, а в Беларуси произошла смена правительства: нынешнее - самое молодое в новейшей истории нашей страны. Не менее острый период противостояния двух циклов Луны - Лилит и Селены, связанных с морально-этическим выбором, совпал с событиями 7 сентября.

Впервые Константинопольский патриархат вмешался в церковную ситуацию в Украине. Нарушая постановления, принятые на Первом Константинопольском (Втором Вселенском) соборе ещё в 381 году, патриарх Варфоломей отправил в Украину двоих экзархов из Северной Америки, де-факто запустив процесс создания в Украине автокефальной церкви на основе не признанного поместными православными церквями неканонического Киевского патриархата, соответственно, ускорив раскол Православной церкви. Также прогнозировались знаковые события в ряде стран, например, Эстонии и Албании. В Эстонии НАТО провело киберучения, а в Албании состоялся первый в истории официальный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также мы отмечали, что 2018 год будет более урожайным, чем 2017-й. Несмотря на то что по зерновым урожайность была ниже, в нынешнем году наблюдался невероятный урожай яблок, груш, слив, смородины, огурцов и помидоров.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

- Начнем с наиболее важных астрономических событий, задающих тон основным ритмам в политических, социальных и природных событиях нового года. К ним относятся пять затмений – три солнечных (6.01, 2.07, 26.12) и два лунных (21.01, 17.07) в 2019 году плюс одно лунное в январе 2020 года. Обратите внимание, что в течение одного месяца до и после затмения действует зона как геоклиматической, так и геополитической нестабильности. Напомним, что в это время не рекомендованы дальние путешествия, особенно в сейсмоактивные зоны. В этот же период наблюдается рост числа техногенных катастроф и случаев неадекватного поведения людей с подвижной психикой. Наблюдения показывают, что для людей, рожденных в даты, незадолго до или после которых происходили затмения, год может оказаться напряженным, но не всегда негативным. Особенно это касается тех, кто родился в 1943, 1962, 1981 и 2000 годах под знаками Козерога и Рака, а также в меньшей степени в борьбе проведут время Овны и Весы. В период затмений усиливается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Учитывая то, что эти тенденции строго индивидуальны, постарайтесь, однако, не перенапрягаться в эти дни. Важно отметить, что два солнечных затмения пройдут вскоре до или после православного и католического Рождества: в связи с этим можно предположить, что в христианском мире назревают серьезные перемены.

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ЭКОНОМИКА

- В предстоящем году Уран окончательно войдет в «финансовый» знак Тельца, а это значит, что мы вплотную подошли к переменам мировых трендов в экономике с серьезными трансформациями валютного рынка, финансовых и банковских систем. В первой половине года они еще не будут ясны, но к концу года ситуация прояснится, и будет запущен механизм перемен. Естественно, что в период смены экономической модели мировые валюты будет по-прежнему лихорадить, а цены станут то расти, то неожиданно падать. Напряженные периоды – январь, июль, конец ноября-декабря 2019 года, январь и март 2020 года.

Знаковое астрономическое событие - цикл прохождения Меркурия по диску Солнца (11 ноября) - запустит новые тренды, восточные мотивы и рынки станут набирать оборот начиная с ноября-декабря 2019 года (в римской мифологии Меркурий - бог торговли, интеллекта и красноречия). В это время (период наибольшего сближения Земли и Меркурия, когда орбиты планет находятся в одной плоскости) к нам возвращаются ситуации наших ошибок во взаимоотношениях с людьми – обманы, предательство, ложь. Срабатывает эффект бумеранга: следует задуматься, что вы делали не так, и тогда, возможно, найдется ключ к решению ситуации. В этот период может ломаться техника, выявляются конструктивные ошибки. Кстати, для СМИ это напряженное время: информационный поток неустойчивый, он воспринимается совершенно по-другому, приоритеты сменились, а инерционное движение осталось, надо «жать на тормоз» и менять направление. Это касается всей информационной сферы и торговли. В бизнесе, если вовремя не перестроиться, можно серьезно прогореть.

Периоды валютных лихорадок возможны до или вскоре после 4-9, 13, 26 февраля, 5, 9-10, 22-23 марта, 10-14 апреля, 3-9, 18 мая, 8 июля, вторая половина сентября, в конце октября - начале декабря. В июле и сентябре нас начнут убеждать, что мы живем лучше. Законодательные ошибки возможны в конце февраля и начале марта 2019 года. Весной возможны непопулярные реформы, которые скажутся на финансовом состоянии каждого. Реальная финансовая ситуация станет очевидной в октябре и в конце года потребует кардинальных мер.

КЛИМАТ И ПОЛИТИКА

Геополитическая нестабильность ожидается в январе, феврале, августе-октябре, ноябре и декабре. Регионы напряжения в основном связаны с затмениями. Знаковые события могут произойти в следующих странах: Китай, Албания, Эстония, Кыргызстан, Беларусь, Финляндия, Чили, Зимбабве, Индия, Нидерланды, Мадагаскар, Мальта, Боливия, Колумбия, Аргентина, Болгария. Для Беларуси - год подведения итогов «большого пути». Страна находится под покровительством Козерога: в этом знаке будут Сатурн - планета ограничений, Плутон - планета природных и социальных напряжений, атомной энергетики, в декабре в него войдет Юпитер – планета, ассоциирующаяся с властью. Затмения года имеют отношение к знаку Козерога, а значит, страна или находится в стадии перехода на новый уровень вверх, или откатится вниз.

Неблагоприятные даты, до и после которых могут происходить геоклиматические революции и техногенные аварии (кроме дат затмений): 6-7, 13, 21 января, 13, 18-19, 23 февраля, 3, 23 марта, 2, 10-14, 27 апреля, 8 мая, 9-18 июня, 5, 14-17 июля, 16 августа, 15, 27-28 октября, 30 ноября, 11 декабря. В эти дни требуются осторожность в поступках и внимательность к здоровью.