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Горки в последний день года — Фото
31.12.2018 —
Разное
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Горецкий вестник
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Кто соберет разрушенную башню?
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"Белнефтехим" внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке
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На энергоблоке № 1 БелАЭС началась подготовка к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок
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30.12.2018,
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