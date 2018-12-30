«Ирония судьбы». Как снимали «совершенно нетипичную» новогоднюю историю

Вот эта улица, вот этот дом! Как снимали «совершенно нетипичную» новогоднюю историю.

В последнюю неделю перед Новым Годом вся страна начинает жить «по законам праздничного времени». И вряд ли кому-то придет в голову хоть один из них нарушить! Ведь дела предстоят пусть и хлопотные, но радостные и приятные: беготня за подарками, украшение елки, приготовление всевозможной вкуснятины…

И, конечно, первейший и наиглавнейший из этих законов – традиционный «марафон-просмотр» любимого советского кино. Такого, например, как фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Картина вышла на экраны 1 января 1976 года (43 года назад!) и до сих пор остается настоящим символом новогоднего торжества. Хотя за эти годы фильм засмотрен буквально «до дыр», каждый раз он доставляет нам неизменное удовольствие. И все-таки даже у такой «вечной ценности», как «Ирония судьбы», найдется чем удивить зрителя. «АиФ» собрал интересные факты о том, как снимали и как принимали любимый фильм. Спорим, что хотя бы о некоторых из них вы даже не догадывались!

Знакомые все лица

Представить других актеров на месте главных героев сейчас довольно сложно. Тем не менее на культовые образы во время проб претендовали настоящие звезды советского кино. Так, первоначально Ипполита должен был играть Олег Басилашвили (к слову, именно его, а не Яковлева, заснеженную фотографию Надя поднимает с тротуара). Однако уже в дни съемок скончался отец актера, и Басилашвили отказался от участия. Лукашина мог сыграть Андрей Миронов, но утверждать, что его персонаж согласно сценарию не пользовался успехом у женщин, было бы невозможно - никто бы в это просто не поверил. Также сняться в роли Лукашина мечтали Станислав Любшин и Иннокентий Смоктуновский.

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На роль Нади Шевелевой пробовались многие советские актрисы - Людмила Гурченко, Валентина Талызина, Светлана Немоляева... Однако Рязанов посчитал их пробы неудачными. После просмотра скандального (излишне откровенного по советским представлениям) польского фильма «Анатомия любви», где главную женскую роль исполнила Барбара Брыльска, Рязанов принял решение пригласить именно ее.

Актриса практически не говорила по-русски, некоторые нюансы съемочной группе даже приходилось объяснять ей на английском языке. Так что Валентина Талызина, которая в итоге сыграла подругу Нади, стала еще и «голосом» Барбары. Отношения у актрис не сложились. Талызина как-то сказала: «Говорила за тебя я, пела Пугачева, а Госпремию дали тебе!»

К слову, о песнях: романсы на стихи Пастернака, Цветаевой, Ахмадулиной, Евтушенко – несомненное украшение фильма, но имен исполнителей - Аллы Пугачевой и Сергея Никитина - в титрах нет.





Музыка Таривердиева ушла в народ, а вот имен исполнителей романсов - Аллы Пугачевой и Сергея Никитина - в титрах нет. Фото: Кадр из фильма

Звенит бумажная вьюга

В Москве с 1958 года существовала 3-я улица Строителей, но в 1963 году ее переименовали - теперь это улица Марии Ульяновой. Дом №25 по этой улице - «хрущевка», на которой была установлена табличка в виде портфеля с веником в память о фильме. Пятиэтажка была снесена в 2015 году, но табличку бывшие жильцы сохранили. А вот в Ленинграде 3-й улицы Строителей вовсе никогда не существовало.

Где же тогда проходили съемки? В качестве типового дома по адресу 3-я улица Строителей, 25, для фильма выбрали две «панельки», расположенные в Москве на проспекте Вернадского: №113 (дом Нади) и №125 (дом Жени). В 2003 году на стенах домов также были установлены памятные таблички, одну из которых украли. 29 декабря 2007 года таблички были восстановлены и вновь торжественно открыты при участии Эльдара Рязанова.

Со съемками на улице дело обстояло сложнее. От недостатка снега зимой постановщики фильма страдали еще в 70-е. Чтобы имитировать вьюгу, в ход пустили измельченную бумагу, пенопласт, мел и вату (съемочная группа скупила ее во всех городских аптеках). В общем, выкручивались как могли – причем в прямом смысле слова: помните опасную сцену, когда машина Ипполита крутилась волчком? В действительности происходило это не на льду, а на масле, разлитом на асфальте.

Две крылатые фразы ленты: «Какая гадость эта ваша заливная рыба» и «О, тепленькая пошла» - не выдумка сценаристов, а импровизация Юрия Яковлева на съемочной площадке. В эпизодах с праздничным столом все блюда были настоящими. Знаменитую реплику он произнес от всей души - рыба была действительно отвратительной. А вот горячая вода стала для актера приятным сюрпризом - в павильоне «Мосфильма», где проходили съемки, ее давали редко. Отсебятина понравилась режиссеру, и, как часто бывает, ее было решено оставить.

И ладно бы только отсутствие горячей воды! Если на улице киношникам не хватало морозца, то в павильонах его было даже с избытком. Например, сцена в бане снималась в подвале, и, несмотря на то что в парилке должно быть тепло, актеры страшно мерзли, натягивая на себя простыни.

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Заслужили!

Осенью 1975 года, незадолго до официальной телепремьеры, то есть первыми в стране, фильм посмотрели зрители Грузии в рамках проходившего в Тбилиси Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов. На конкурсе картина заняла первое место.

Бюджет фильма «Ирония судьбы» - 372 000 рублей. Гонорар авторам сценария (Рязанову и Брагинскому) составил 9000 рублей на двоих. Для сравнения, за 6000 руб. в то время можно было купить «Жигули». Конечно, дело не в деньгах – ведь фильм стал настоящим шедевром, но если бы суммы гонораров измерялись любовью зрителей, то авторы точно заслужили бы несколько автобусных парков.

Да и власть имущие не отставали от простых зрителей: в 1977 году Государственной премией СССР наградили режиссера Эльдара Рязанова, исполнителей главных ролей Андрея Мягкова и Барбару Брыльску, композитора Микаэла Таривердиева, оператора Владимира Нахабцева и автора сценария Эмиля Брагинского.

Фильм даже был упомянут в 1981 году на XXVI съезде КПСС в отчетном докладе, с которым выступал Леонид Брежнев: «Не надо объяснять, как важно, чтобы все окружающее нас несло на себе печать красоты, хорошего вкуса. Олимпийские объекты и некоторые жилые кварталы Москвы, Ленинграда, Алматы, Вильнюса, других городов - это наша гордость. И все же градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей собственной». (Оживление в зале. Аплодисменты.)

А в 1992 году «Иронию судьбы» впервые показали на Тайване. Картина настолько полюбилась зрителям, что теперь ее, как и у нас, показывают там по телевидению каждый Новый Год!

Ольга ГРАЖИНА

КСТАТИ

• В создании «Иронии судьбы» не обошлось без киноляпов. Один из них - в самом начале фильма. Когда будете смотреть картину 31 декабря, отвлекитесь на минутку от праздничного застолья и посмотрите внимательно на первые титры: в предложении «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь» есть опечатка. В слове «исключительно» пропущена буква «Л».

• По фильму Надя - учительница русского языка, но вместо грамотной фразы «Я забыла НАдеть праздничное платье» она говорит: «Я забыла Одеть праздничное платье».

• До 1974 года при покупке билетов и посадке на внутрисоюзный авиарейс в СССР паспорта действительно не спрашивали. Однако на момент премьерного показа паспорт для полетов уже требовался.