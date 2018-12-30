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Во все века. Какие глобальные мировые события происходили в год Свиньи?

31.12.2018 14:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Во все века. Какие глобальные мировые события происходили в год Свиньи?
Фото из открытых источников

1059 г. -  Папа Римский Николай II на Латеранском синоде издал декрет об избрании папы коллегией кардиналов.

1071 г. - В битве при Манцикерте армия султана турок-сельджуков Алп-Арслана разгромила войско византийского императора Романа IV Диогена (кесарь оказался в плену). Турки-сельджуки захватили Малую Азию, предопределив закат Византийской империи.

1239 г. - Начало монголо-татарского нашествия на украинские земли (первым приняло удар Черниговское княжество).

1371 г. - После вступления на престол Шотландии племянника короля Давида II Роберта Стюарта было положено начало династии, ставшей неотъемлемой частью не только истории Англии и Шотландии, но и мировой истории.

1527 г. - Король Швеции Густав I Ваза утвердил в своей державе принципы Реформации. Учитывая возрастающую роль королевства в европейской политике позднего Средневековья и начала Нового времени, этот шаг имел далеко идущие последствия.

1647 г. - Король Англии Карл I был выдан шотландцами-пресвитерианами (точнее, продан за 400 тысяч фунтов стерлингов) парламенту. 30 января 1649 года он был казнен в Лондоне по решению парламента Англии. Это стало первым шагом к десакрализации идеи монархии в сознании человечества.

1791 г. - Постановлением Учредительного собрания Франции король Людовик XVI лишен власти до принятия конституции: «Носитель исполнительной власти временно лишен своей компетенции… Король и его семья останутся под охраной законодательной власти до тех пор, пока в Париже не наступит спокойствие». 21 января 1793 года король был казнен на гильотине в Париже.

1815 г. - 18 июня в битве при Ватерлоо армия Наполеона I, вернувшегося из ссылки с острова Эльба («100 дней»), потерпела сокрушительное поражение от союзной англо-прусской армии, возглавляемой герцогом Веллингтоном и маршалом Блюхером. Еще 9 июня принятием Заключительного акта завершил свою работу Венский конгресс, на котором державы - победительницы в борьбе с империей Наполеона договаривались о политическом и территориальном переустройстве Европы.

1899 г. - Начало первой тотальной войны — между Великобританией и бурскими республиками в Африке (Оранжевым свободным государством и Трансваалем). Лишь весной 1902 года британская армия сломила ожесточенное сопротивление буров, впервые использовав «ноу-хау» — концентрационные лагеря для женщин, стариков и детей.

1947 г. - В этом году были приняты доктрина Трумэна (президент США Гарри Трумэн очертил контуры новой внешнеполитической концепции, направленной против Советского Союза и коммунистической идеологии) и план Маршалла (госсекретарь США Джордж Маршалл в своем выступлении в Гарварде изложил программу экономического возрождения Европы после Второй мировой войны).

 
 
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Фото из открытых источников 1059 г. -  Папа Римский Николай II на Латеранском синоде издал декрет об избрании папы...
 
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