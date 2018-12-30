В деревне Миратичи горел гараж





На территории области произошло 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар в подъезде

30 декабря в 17.44 поступило сообщение о пожаре входной двери на первом этаже пятиэтажного жилого дома в г. Волковыск по ул. Боричевского. В результате повреждена обшивка входной двери. Причина пожара устанавливается.

Пожар в частной бане

31 декабря в 00.50 поступило сообщение о пожаре в кирпичной бане на территории частного домовладения в г. Сморгонь по ул. Синкевича. В результате повреждена кровля. Причина пожара устанавливается.

Пожар в частном гараже

31 декабря г. в 02.25 поступило сообщение о пожаре в деревянном гараже возле четырехквартирного жилого дома в д. Миратичи Кореличского района. В результате уничтожены строение и находившийся в гараже автомобиль Фольксваген. Причина пожара устанавливается.