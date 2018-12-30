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В деревне Миратичи горел гараж

31.12.2018 — Разное | Полымя  
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В деревне Миратичи горел гараж
На территории области произошло 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
Пожар в подъезде
30 декабря в 17.44 поступило сообщение о пожаре входной двери на первом этаже пятиэтажного жилого дома в г. Волковыск по ул. Боричевского. В результате повреждена обшивка входной двери. Причина пожара устанавливается.
Пожар в частной бане
31 декабря  в 00.50 поступило сообщение о пожаре в кирпичной бане на территории частного домовладения в г. Сморгонь по ул. Синкевича. В результате повреждена кровля. Причина пожара устанавливается.
Пожар в частном гараже
31 декабря г. в 02.25 поступило сообщение о пожаре в деревянном гараже возле четырехквартирного жилого дома в д. Миратичи Кореличского района. В результате уничтожены строение и находившийся в гараже автомобиль Фольксваген. Причина пожара устанавливается.
 
 
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На территории области произошло 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано. Пожар в подъезде 30 декабря в 17.44 поступило
 
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