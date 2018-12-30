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Салют в Минске на Новый год-2019: где будем смотреть

31.12.2018 14:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Салют в Минске на Новый год-2019: где будем смотреть

Практически одновременно о наступлении 2019-го оповестят красочные фейерверки. Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта. Лазерное шоу с оригинальным музыкальным сопровождением начнется в 01:30. Салютовать также будут у Ледового дворца спорта и в парке Уго Чавеса.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически...
 
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