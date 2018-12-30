|
Салют в Минске на Новый год-2019: где будем смотреть
Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практически одновременно о наступлении 2019-го оповестят красочные фейерверки. Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта. Лазерное шоу с оригинальным музыкальным сопровождением начнется в 01:30. Салютовать также будут у Ледового дворца спорта и в парке Уго Чавеса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)