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Взрыв бытового в Магнитогорске: судьба 68 жильцов дома остаётся неизвестной
Новости России. Предновогодний день омрачен в России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас на месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. По последним данным, в доме были прописаны 111 человек, еще 9 снимали жилье.
Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семь детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. 28 человек вышли на связь. Судьба 68 жильцов пока остается неизвестной.
Взрыв произошел 31 декабря около четырех утра по местному времени. В результате обрушился целый подъезд.
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Новости России. Предновогодний день омрачен в России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщили...
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