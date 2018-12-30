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Взрыв бытового в Магнитогорске: судьба 68 жильцов дома остаётся неизвестной

31.12.2018 14:34 — Разное | СТВ  
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Новости России. Предновогодний день омрачен в России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Сейчас на месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. По последним данным, в доме были прописаны 111 человек, еще 9 снимали жилье.

Взрыв бытового в Магнитогорске: судьба 68 жильцов дома остаётся неизвестной

Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семь детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. 28 человек вышли на связь. Судьба 68 жильцов пока остается неизвестной.

Взрыв бытового в Магнитогорске: судьба 68 жильцов дома остаётся неизвестной

Взрыв произошел 31 декабря около четырех утра по местному времени. В результате обрушился целый подъезд.

Взрыв бытового в Магнитогорске: судьба 68 жильцов дома остаётся неизвестной
 
 
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Новости России. Предновогодний день омрачен в России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщили...
 
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