|
Арина Соболенко победила в первом матче на теннисном турнире в Китае
Новости Беларуси. Арина Соболенко обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию в матче первого круга турнира в Шэньчжэне.
Встреча, которая продолжалась около двух часов, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Игра вышла напряженной – в первом сете Соболенко уступила, но в двух остальных вырвала победу.
Как начнут сезон белорусские теннисистки –
Следующей соперницей первой ракетки Беларуси станет Екатерина Александрова из России. В матче первого круга девушка обыграла Далилу Якупович из Словении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Арина Соболенко обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию в матче первого круга турнира в Шэньчжэне. Встреча, которая продолжалась около двух...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)