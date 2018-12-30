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В США лев напал на 22-летнюю сотрудницу зоопарка. Девушка погибла
Новости США. В Северной Каролине лев выбрался из своей клетки в парке дикой природы и смертельно ранил сотрудницу.
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Льва не удалось усыпить, поэтому животное пришлось застрелить.
На время расследования прекращена работа парка.
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Новости США. В Северной Каролине лев выбрался из своей клетки в парке дикой природы и смертельно ранил сотрудницу. По информации USA Today, хищник напал на сотрудников,...
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