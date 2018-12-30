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В США лев напал на 22-летнюю сотрудницу зоопарка. Девушка погибла

31.12.2018 13:50 — Разное | СТВ  
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Новости США. В Северной Каролине лев выбрался из своей клетки в парке дикой природы и смертельно ранил сотрудницу.

По информации USA Today, хищник напал на сотрудников, которые убирали его вольер. В результате происшествия скончалась 22-летняя девушка. По словам правоохранителей, погибшая работала в зоопарке всего несколько недель.

Льва не удалось усыпить, поэтому животное пришлось застрелить.

На время расследования прекращена работа парка.

В конце октября львица укусила 4-летнюю девочку за голову в цирке в Краснодарском крае (читать далее). 
 
 
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Новости США. В Северной Каролине лев выбрался из своей клетки в парке дикой природы и смертельно ранил сотрудницу. По информации USA Today, хищник напал на сотрудников,...
 
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