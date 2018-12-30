Спой под елкой. Пять самых популярных новогодних песен

Какой же Новый год без ёлочки? Такой вопрос задавал зрителям герой известного мультфильма и был по-своему прав. А без песен? Без песен Новый год представить себе еще сложнее – в конце концов, мишурой можно украсить хоть кактус, а вот хотя бы раз за праздники не услышать про то, где росла елочка, практически невозможно. При этом новогодних песен множество, но самые узнаваемые среди них можно пересчитать по пальцам одной руки. Что АиФ.ru и сделал перед Новым, 2019-м, годом.

«Jingle Bells»

Песня, которая пришла в Россию (сначала в СССР, конечно) сразу же после падения железного занавеса. А на Западе «Колокольчик звенит» (так переводится на русский название композиции) известна более полутора сотен лет. Любопытно, что поначалу она никак не ассоциировалась с Рождеством (и тем более с Новым годом) – музыкант Джеймс Лорд Пьерпонт написал ее в 1857 году как песенку к Дню благодарения. Впрочем, версия Пьермонта несколько отличалась от той, которую сейчас распевают по всему миру.

В западной традиции есть еще одна столь же популярная песня – «Auld Lang Syne», стихи к которой написал шотландский поэт Роберт Бёрнс; по одной из версий, он использовал текст старинной баллады. В переводе название этой композиции означает «Старое доброе время»; в России ее тоже знают, но петь ее, не зная языка, сложнее, чем припев к «Jingle Bells».

«В лесу родилась ёлочка»

Эта песня знакома в России всем без исключения – мало кто не водил под нее хоровод вокруг елки в детском саду или не разучивал вместе со своим ребенком. Появилась «Елочка» в начале XX века как рождественская песня; ее авторами считаются поэтесса Раиса Кудашева и композитор Леонид Бекман. Впрочем, как и во многих похожих случаях, есть разные версии – по одной из них, мотив «Елочки» изначально был придуман в Германии.

«Happy New Year»

Шведский квартет ABBA выпустил множество хитов, которые до сих пор звучат по радио и телевидению – и не только в ностальгических шоу вроде «Дискотеки 80-х». Но у «Happy New Year» особая судьба – это одна из немногих песен, которые не перешли по наследству от Рождества, а посвящена именно Новому году. Так что перед этим праздником количество исполнений «Happy New Year» увеличивается многократно.

«Три белых коня»

В советское время песни про Новый год появлялись с завидной регулярностью, но лишь малой доле удалось, что называется, уйти в народ. Частично это можно сказать про композицию певца и композитора Аркадия Хоралова на стихи Андрея Дементьева «Новогодние игрушки», которая тоже, можно сказать, входит в новогоднюю традицию россиян. Но по-настоящему новогодней песней стала песня «Три белых коня» из музыкального фильма Константина Бромберга «Чародеи». Ее написали композитор Евгений Крылатов и поэт Леонид Дербенёв, впервые исполнила Лариса Долина, и по популярности эта композиция может поспорить за первенство с еще одним новогодним хитом - «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», где ее спела Людмила Гурченко.

«Last Christmas»

Еще одна рождественская песня, которая в России (да и не только) стала новогодней. Британский поп-дуэт Wham! (он состоял из Эндрю Риджли и Джорджа Майкла, который и был автором композиции) записал грустную историю про «Прошлое Рождество» в 1984-м и добрался с ней до вершин чартов многих стран. Потом у музыкантов многих стран стало хорошим тоном перепевать «Last Christmas» - число каверов на эту песню подсчитать очень сложно. В России ее исполняли, например, группа «Браво», герл-бэнд «Стрелки» (в одном из своих составов). А к этому Новому году свою версию выпустил и Ансамбль Росгвардии.