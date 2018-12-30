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В Беларуси 2 января подешевеет автомобильное топливо

31.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Беларуси 2 января подешевеет автомобильное топливо

С 2 января в Беларуси изменятся розничные цены на автомобильное топливо. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили два не связанных между собой источника. Но в этот раз год начнется со снижения, а не с повышения ценников.

Розничные цены на дизельное топливо снизятся на 1 копейку за литр, а 92-го и 95-го бензина — на 2 копейки.

Таким образом со 2 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 41 копейка, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 52 копейки, ДТ — 1 рубль 53 копейки.

Напомним, снижение цен на днях анонсировал концерн «Белнефтехим».

 «Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен, — сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков. — Хочу сказать, что нами внесены предложения на январь по изменению и — что отрадно — по снижению цены на внутреннем рынке. Это будет рассмотрено, исходя из фактической стоимости барреля в первых числах января — второго-третьего числа, но уже можно сказать, что в диапазоне 52−55 долларов за баррель рассматривается изменение, снижение цены. Порядка одной копейки на дизель и двух копеек на автобензины».

Последний раз цены на топливо изменялись 16 декабря, тогда подорожали все виды топлива, кроме 92-го.

 
 
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С 2 января в Беларуси изменятся розничные цены на автомобильное топливо. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили два не связанных между собой...
 
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