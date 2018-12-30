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В новогоднюю ночь в Минске мокрый снег, но дадут три салюта и метро работает до 4 утра

31.12.2018 13:52 — Разное | Интерфакс  
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В новогоднюю ночь и 1 января в Минске и по всей территории Беларуси ожидается мокрый снег  с дождем, передает гидрометцентр Минприроды.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов. На дорогах местами гололедица, в дневные часы слабый гололед. Ветер юго-западный умеренный, днем во многих районах сильный с порывами 15-18 м/с.

Как сообщили в Мингорисполкоме, в новогоднюю ночь праздничный фейерверк в Минске можно увидеть на трех площадках. Около Дворца спорта салют начнется в 1.30, у Ледового дворца во Фрунзенском районе – также в 1.30, а 2 часа ночи салют дадут в парке Уго Чавеса.

По данным Минского метрополитена, метро  ночью 1 января будет работать до 4.00, интервал движения поездов составит 6 минут. До 4 утра будут открыты все станции за исключением вестибюля станции "Купаловская" со стороны улицы К.Маркса, которая закроется 31 декабря в 21.00.

 
Теги: Минск
 
 
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В новогоднюю ночь и 1 января в Минске и по всей территории Беларуси ожидается мокрый снег  с дождем, передает гидрометцентр Минприроды. Температура воздуха ночью...
 
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