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США официально вышли из состава ЮНЕСКО

31.12.2018 16:02 — Разное | СТВ  
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Новости США. Этот шаг избавил Соединенные Штаты Америки от уплаты взносов в Комитет всемирного наследия, при этом за Вашингтоном остается статус наблюдателя, возможность предлагать новые объекты для рассмотрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США официально вышли из состава ЮНЕСКО

По мнению американских властей, ЮНЕСКО является антиизраильской организацией. Недовольство, в частности, вызывает членство в ней Палестины. США покидает Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не в первый раз. Из-за разногласий в вопросе управления Америка уже выходила из ее состава, однако вернулась в 2003 году.
 
 
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Новости США. Этот шаг избавил Соединенные Штаты Америки от уплаты взносов в Комитет всемирного наследия, при этом за Вашингтоном остается статус наблюдателя,...
 
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