|
Из-за угрозы терроризма в аэропортах Германии и Франции усилены меры безопасности
Новости мира. Немецкие и французские аэропорты ужесточили меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время праздников в разных уголках Европы правоохранители получают тревожные предупреждения от спецслужб разных стран мира. Ответом на это становится усиление мер безопасности. В большинстве случаев, как отмечают в полиции, «это всего лишь шаг предосторожности».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Немецкие и французские аэропорты ужесточили меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время праздников в разных уголках...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)