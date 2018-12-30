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«Мы доставляем радость»: белорусские кондитеры будут работать и в новогоднюю ночь

31.12.2018 15:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне Нового года у белорусских кондитеров напряженные дни. Все хотят на праздничный стол какой-то свой, особенный торт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы доставляем радость»: белорусские кондитеры будут работать и в новогоднюю ночь

Чтобы удовлетворить спрос, некоторые предприятия увеличили объемы производства почти втрое и будут работать даже в новогоднюю ночь. В массовую торговлю пойдет около 30 наименований тортов. Многие сделаны еще по советским ГОСТам. А некоторые на заказ – сугубо ручная работа.

«Мы доставляем радость»: белорусские кондитеры будут работать и в новогоднюю ночь

Елена Ахарцева, мастер-кондитер булочно-кондитерской компании:
Работа сладкая, очень интересная. Я новогоднюю ночь не проведу дома с семьей. Но мне приятно, что большинство людей будет на праздничном столе иметь такой шикарный и красивый торт, сделанный нашими руками. Приятно, что людям мы доставляем радость.

«Мы доставляем радость»: белорусские кондитеры будут работать и в новогоднюю ночь

Утром 1 января на прилавках магазинов будет и свежий хлеб. Отгружать продукцию планируют и в праздничную ночь.

«Мы доставляем радость»: белорусские кондитеры будут работать и в новогоднюю ночь

Кстати, Новый год с белорусским хлебом будут встречать не только в нашей стране. С помощью технологии глубокой заморозки его уже распробовали и в соседней России, и в далеком Китае.
 
 
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Новости Беларуси. Накануне Нового года у белорусских кондитеров напряженные дни. Все хотят на праздничный стол какой-то свой, особенный торт, сообщили в программе...
 
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