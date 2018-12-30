|
«Мы доставляем радость»: белорусские кондитеры будут работать и в новогоднюю ночь
Новости Беларуси. Накануне Нового года у белорусских кондитеров напряженные дни. Все хотят на праздничный стол какой-то свой, особенный торт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы удовлетворить спрос, некоторые предприятия увеличили объемы производства почти втрое и будут работать даже в новогоднюю ночь. В массовую торговлю пойдет около 30 наименований тортов. Многие сделаны еще по советским ГОСТам. А некоторые на заказ – сугубо ручная работа.
Елена Ахарцева, мастер-кондитер булочно-кондитерской компании:
Утром 1 января на прилавках магазинов будет и свежий хлеб. Отгружать продукцию планируют и в праздничную ночь.
Кстати, Новый год с белорусским хлебом будут встречать не только в нашей стране. С помощью технологии глубокой заморозки его уже распробовали и в соседней России, и в далеком Китае.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Накануне Нового года у белорусских кондитеров напряженные дни. Все хотят на праздничный стол какой-то свой, особенный торт, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)