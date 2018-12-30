Люди, события, факты, которые удивили и запомнились: новогодний проект СТВ «Наш 2018-й»

Новости Беларуси. За час до полуночи 31 декабря на СТВ новогодний проект «Наш 2018-й», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Люди, события, факты, которые нас удивили и которые нам запомнились. 2018 год – каким он войдет в историю? Сегодня в 23:00 смотрите на СТВ новогодний проект.



