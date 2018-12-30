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Люди, события, факты, которые удивили и запомнились: новогодний проект СТВ «Наш 2018-й»

31.12.2018 15:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За час до полуночи 31 декабря на СТВ новогодний проект «Наш 2018-й», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, события, факты, которые удивили и запомнились: новогодний проект СТВ «Наш 2018-й»

Люди, события, факты, которые нас удивили и которые нам запомнились. 2018 год – каким он войдет в историю? Сегодня в 23:00 смотрите на СТВ новогодний проект.

Люди, события, факты, которые удивили и запомнились: новогодний проект СТВ «Наш 2018-й»
 
 
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Новости Беларуси. За час до полуночи 31 декабря на СТВ новогодний проект «Наш 2018-й», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, события, факты, которые нас...
 
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