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Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
Новости Беларуси. Теплые слова адресованы главам государств, с которыми Беларусь традиционно поддерживает дружеские и союзнические отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке Российская Федерация, страны, входящие в Евразийский экономический союз. А также Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Сирия, Узбекистан, Украина. Поздравления адресованы и лидерам европейских стран: Австрии, Германии, Польши, Сербии, Турции и Франции. За океаном поздравления от Александра Лукашенко получили руководители Венесуэлы и Кубы, президент США Дональд Трамп.
В адрес Президента Беларуси также приходят многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, государственных, религиозных и общественных деятелей.
Уже поступили поздравления от глав стран СНГ, Председателя КНР, федерального президента и федерального канцлера Германии, президентов Польши, Венгрии, Республики Корея, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ирана, премьер-министра Японии, генеральных секретарей ООН и НАТО, а также от руководителей ряда других государств и международных организаций.
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Новости Беларуси. Теплые слова адресованы главам государств, с которыми Беларусь традиционно поддерживает дружеские и союзнические отношения, сообщили в...
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