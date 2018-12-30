ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

31.12.2018 14:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Теплые слова адресованы главам государств, с которыми Беларусь традиционно поддерживает дружеские и союзнические отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

В списке Российская Федерация, страны, входящие в Евразийский экономический союз. А также Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Сирия, Узбекистан, Украина. Поздравления адресованы и лидерам европейских стран: Австрии, Германии, Польши, Сербии, Турции и Франции. За океаном поздравления от Александра Лукашенко получили руководители Венесуэлы и Кубы, президент США Дональд Трамп.

Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

В адрес Президента Беларуси также приходят многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, государственных, религиозных и общественных деятелей.

Уже поступили поздравления от глав стран СНГ, Председателя КНР, федерального президента и федерального канцлера Германии, президентов Польши, Венгрии, Республики Корея, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ирана, премьер-министра Японии, генеральных секретарей ООН и НАТО, а также от руководителей ряда других государств и международных организаций.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Теплые слова адресованы главам государств, с которыми Беларусь традиционно поддерживает дружеские и союзнические отношения, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Организация помощи детям-инвалидам поздравила случчан с Новым годом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика