Рекорд Домрачевой, прорыв Соболенко, кровь Мазуренок и другие яркие победы белорусов в 2018 году

Олимпийские чемпионки в биатлоне и фристайле, лучшая пятиборка планеты, новичок года в женском теннисе, претендент на звание абсолютного чемпиона мира в боксе, лучшая молодая легкоатлетка Европы, лучшая команда марафонок Европы, чемпионы мира в велотреке и гребле, а также выход БАТЭ в плей-офф Лиги Европы. SPORT.TUT.BY вспоминает авторов главных побед белорусского спорта в 2018 году. Их немало.

Биатлонистка Домрачева в четвертый раз стала олимпийской чемпионкой



Дарья Домрачева с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В декабре 2017 года Дарья Домрачева выиграла первую гонку после паузы в карьере, вызванной родами. Это стало хорошим знаком, ведь возвращение Дарьи к соревнованиям в преддверии Олимпиады-2018 не было простым.

Всего два подиума в предолимпийский сезон, в том числе второе место на чемпионате мира в Хохфильцене, вызывали опасения насчет медальных перспектив в Пхенчхане тогда еще трехкратной олимпийской чемпионки. Впрочем, накануне главного старта четырехлетия Домрачева выиграла две гонки в Кубке мира и еще два раза финишировала в призерах.

На самих Играх в спринте Даша уступила самой себе образца Сочи-2014 одну позицию — 9-е место. В гонках преследования и индивидуальной гонках вместо медалей, как в Сочи, случились финиши в четвертом и третьем десятках соответственно. В масс-старте Домрачева взяла серебро, а затем в эстафете вместе с Надеждой Скардино, Ириной Кривко и Динарой Алимбековой выиграла золото, четвертое для себя на Олимпиадах. Столько нет больше ни у кого в женском биатлоне. Это рекорд.

— На протяжении Олимпиады происходило столько сложностей, — призналась Домрачева в интервью SPORT.TUT.BY после победы. — Можно было опустить руки, сдаться и сказать: «Ай, все идет не так». Но мы понимали, что это тот путь и те испытания, которые нужно и важно пройти. Я еще раз убедилась: никогда нельзя сдаваться, какие бы трудности ни встречались.



Фото: Reuters

Эстафетная гонка проходила в сложных погодных условиях, с чем белорусские девушки неожиданно справились лучше всех. Скардино завершила свой этап 10-й, Кривко пришла в зону транзита 5-й, Алимбековой отправила Домрачеву на дистанцию 4-й. После стрельбы лежа, которую Даша провела чисто, белорусская команда захватила лидерство. В стрельбе стоя Домрачева закрыла три мишени дополнительными патронами, но все равно ушла со стрельбища первой и не уступила позицию.

После Пхенчхана-2018 вслед за супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, 8-кратным олимпийским чемпионом, Дарья объявила о завершении карьеры, хотя ее и Скардино президент страны Александр Лукашенко просил остаться в спорте. Позже Даша рассказала норвежскому каналу TV2, что при принятии решения «свою роль сыграли некоторые вещи, произошедшие в нашей федерации. В частности, смены тренеров. Это не прибавило мне мотивации».

Фристайлистка Гуськова сенсационно выиграла золото на Олимпиаде



Анна Гуськова. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В начале прошлого зимнего сезона Анна Гуськова впервые в карьере выиграла этап Кубка мира и на Играх в Пхенчхане, пока последнем для нее старте, она также была лучшей в лыжной акробатике.

Олимпийское золото Анне принес трехсальтовый прыжок. Прыжки такой сложности она стала исполнять всего за месяц до Олимпиады. С учетом касания рукой склона при приземлении Гуськова получила за финальную попытку сумму баллов, на 3,15 превосходящую результат ближайшего преследователя. Неплохо, с учетом непростых погодных условий в горах Южной Кореи.

— Тренировку перед женскими соревнованиями не смогли провести из-за ветра, представляешь? — рассказала Аня SPORT.TUT.BY. — Порывы были настолько сильными, что вниз по склону улетели два флагштока, личные вещи. Еще ветер часто менял направление: то разгонял, то тормозил. Когда начался финал 1, ничего не оставалось, как договариваться с природой. Куда ты попрешь против нее?

С тремя подиумами в сезоне, включая олимпийский, Гуськова финишировала в зачете Кубка мира на втором месте среди лыжных акробатов, то есть была в шаге от завоевания малого Хрустального глобуса. Невероятно, ведь незадолго до Олимпиады Аня порвала крестообразные связки. Восстановление заняло девять месяцев.

Правое колено беспокоило Гуськову и во время Олимпиады: иногда не разгибалось. Спасали уколы и специальные упражнения. Обследование показало, что у фристайлистки растянулись связки колена. Врачи рекомендовали их закачать, и по этой причине Гуськова пропускает постолимпийский сезон.

Соболенко регулярно побеждала топ-теннисисток и стала новичком года в туре



Арина Соболенко вместе с тренером Дмитрием Турсуновым. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уходящий год получился ударным для первой ракетки Беларуси Арины Соболенко. 20-летняя минчанка поучаствовала в 25 турнирах, на четырех из них дошла до финала и на двух — взяла титул (Нью-Хейвен, Ухань). Она одержала восемь побед над игроками из топ-10, а в споре с Каролиной Плишковой и Каролин Гарсией дважды была сильнее, чем подтвердила закономерность успеха. За год Арина продвинулась на 65 позиций, финишировав 13-й, а лучшим ее рейтингом в сезоне стало 11-е место.

Стремительный прогресс Арины связан с началом сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым. В июне, спустя всего несколько недель совместной работы, Арина сыграла первый в карьере финал WTA и на третий месяц выдала отрезок, за который провела 15 матчей и уступила всего дважды. Такое выступление позволило Арине выиграть премию Женской теннисной ассоциации «Прорыв месяца». Чуть позже ее признали новичком года в женском туре.

В интервью SPORT.TUT.BY Турсунов заострил внимание на психологическом давлении, которое оказывается на подопечную:

— На открытом чемпионате Австралии Арина была просто девочкой, которая громко кричит и мешает всем смотреть теннис. На «Ролан Гаррос» — человеком с финалом на турнире в Лугано в активе. В травяной части сезона она показала, что может обыгрывать теннисисток из первой «десятки» и брать титулы. После американской серии турниров ей прочили… Матч с Наоми Осакой на US Open называли «скрытым финалом». То есть у Арины все проходит очень быстро. Меняется рейтинг и ожидания от ее выступлений. Это еще надо как-то переварить, структурировать на психологическом уровне. Представляете, под какими нагрузками она находится?

Любопытно, что половину побед в матчах за год Арина добыла в третьих партиях. Она была единственной, кто выиграл сет на US Open 2018 у победительницы соревнований японки Наоми Осаки — 6:2. Кроме того, Арина вышла победительницей в трех из четырех одиночных матчей за сборную в Кубке Федерации.

Боксер Релих стал первым белорусом за 12 лет с чемпионским поясом



Кирилл Релих. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За год Кирилл Релих провел два титульных боя, в которых победил единогласным решением судей. Успех в первом поединке принес ему звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), что случилось в белорусском боксе впервые за 12 лет, а во втором уроженец Барановичей провел защиту титула.

Кирилл подчеркивает, что одноразовых чемпионов много, в то время как он стремится к чему-то большему. В следующем сезоне он предпримет попытку завладеть сразу несколькими поясами. Так, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Релих сразится с американцем Реджисом Прогрейсом, временным чемпионом мира по версии WBC. В случае благоприятного исхода в финале его ожидает встреча с победителем пары Иван Баранчик (чемпион мира по версии IBF, Беларусь)/Джош Тэйлор (обладатель временного титула по версии WBC, Великобритания).

— Если выиграю весь турнир (то есть суперсерию. — Прим. TUT.BY), в очередь [ко мне] встанут остальные чемпионы, — говорит Кирилл.

Финансирование подготовки и выступлений Релиха осуществляется не за государственный счет, а за средства промоутерской компании Warriors Boxing. В Минске Кирилл тренируется у Сергея Рабченко, а непосредственно перед боями традиционно проводит сборы во Флориде, где работает под руководством американцев Чики Риваса и Нормана Уилсона.

Пятиборка Прокопенко выиграла чемпионат мира и получила бронзу Олимпиады 2008 года



Анастасия Прокопенко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2018 году Анастасия Прокопенко, мать двоих детей, впервые стала чемпионкой мира по пятиборью. С мирового первенства она привезла две золотые медали за победы в индивидуальном зачете и в эстафете с Ириной Просенцовой, а также бронзовую награду Олимпийских игр 2008 года в Пекине. До случая с Прокопенко еще никто из белорусов не приобретал олимпийскую награду вместо уличенного в нарушении антидопинговых правил спортсмена.

По итогам сезона Международный союз современного пятиборья «короновал» Прокопенко, назвав ее лучшей пятиборкой на планете. Если учесть тот факт, что чемпиона Олимпиады-2016 Александра Лесуна, сейчас россиянина, подготовил тренер Прокопенко Анатолий Ткаченко, выходит, что школа пятиборья в Беларуси очень сильна.

По словам Анастасии, в младших сборных командах Беларуси тоже есть мастера:

— Так, Ваня Хомцов — чемпион Европы по юниорам и бронзовый призер чемпионата мира в своем возрасте. Всего в прошлом году вместе с юниорскими медалями у нас было 20 наград. Вот только после моего прошлогоднего золота чемпионата Европы и бронзы чемпионата мира нас показали на ТВ в духе: «Ну есть медали и есть». В Венгрии к пятиборью отношение иное. О Софии Фолдаши после серебра ЧМ-2017 трещали отовсюду, и как раз в то время мне позвонил знакомый тренер по борьбе, находившийся в Венгрии, чтобы поздравить с медалью. Оказалось, он увидел кадры с награждения на венгерском телеканале и, соответственно, узнал меня… Не знаю, почему нас не замечают.

Марафонка Мазуренок победила на чемпионате Европы с кровотечением из носа



Ольга Мазуренок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чемпионат Европы в Берлине стал первым столь крупным стартом в карьере марафонки Ольги Мазуренок, где ей удалось победить, причем дважды — в одиночном и командном первенствах. В топ-5 также финишировали Марина Доманцевич с личным рекордом и Анастасия Иванова с лучшим результатом в сезоне. Нина Савина пробежала с личным рекордом, она — 12-я.

Забег запомнился тем, что, начиная с отметки в 10 км, у Мазуренок началось кровотечение из носа. Представители медперсонала на ходу пытались помочь Ольге, передавали ей салфетки и воду. Кровь удалось остановить примерно спустя 7 км.

Индидент спортсменка объяснила реакцией организма на перепад температур в Берлине. Случается, что и на тренировках у нее течет кровь из носа. Например, в первые дни сборов в среднегорье или высокогорье.

— Произошедшее не имеет никаких последствий и не представляло опасности, хотя со стороны все выглядело не очень эстетично, не очень красиво, — рассказала по возвращении на родину Ольга. — Но это спорт. Да, случилось такое, и все же нужно было идти до конца, бороться. Ну не могла я досрочно завершить выступление и сойти с дистанции, тренировавшись полгода ради пусть еще небольшой медальки — первой.

Барьеристка Герман — чемпионка Европы и лучшая молодая легкоатлетка континента



Виктор Мясников и Эльвира Герман. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бывший тренер Алины Талай Виктор Мясников подготовил новую чемпионку. В 2018 году Эльвира Герман выиграла первенство Европы в беге с барьерами, хотя по предварительным раскладам ближе к золоту была именно Талай — лидер европейского сезона. Травма голеностопа перечеркнула шансы на успех Алины, и в финале она сошла с дистанции, а Эльвира финишировала со временем 12,67 сек.

Для 21-летней пинчанки на этой стадии карьеры это быстро. В планах на сезон тренер отмерил для нее результаты на уровне 12,70−12,75 сек., хотя еще до чемпионата Европы на коммерческом старте Эльвира превзошла ожидания Мясникова — 12,64 сек.

— Посмотрела результаты трех прошлых чемпионатов Европы, — рассказала SPORT.TUT.BY Герман. — Только в 2016 году время победительницы было лучше: Синди Роледер из Германии выиграла гонку за 12,62 с, а Алина Талай тогда стала второй — 12,68 с. Поэтому мой результат неплохой. Тем более ветер был -0,5 м/с. А я ведь плохо бегаю с минусовым ветром, даже с маленьким минусом. Так что пробежать стометровку с барьерами за 12,67 с — для меня это большая радость.

По мнению Мясникова, слабой стороной его подопечной остается невысокая скорость выбегания из колодок в сравнении с темнокожими барьеристками. Тем не менее в Европе Эльвира довольно рано выбилась в элиту. На ежегодной церемонии вручения премии Европейской легкоатлетической ассоциации «Золотая дорожка» Герман стала обладательницей звания «Восходящая звезда» 2018 года.

Велогонщик Евгений Королек побеждает на треке и шоссе



Евгений Королек. Фото: minskcyclingclub.by

Строительство велотрека и сделанная несколько лет назад ставка на собственную молодежь начали приносить свои плоды. Еще пару лет назад в гонке по очкам заявил о себе Роман Романов, а в прошлом году настоящий прорыв совершил 22-летний Евгений Королек.

Гонщик «Минска» выиграл все главные старты года. В скрэтче он победил на домашнем этапе Кубка мира, первенствовал в общем зачете, а затем и в напряженной борьбе с итальянцем Микеле Скартеццини вырвал золото мирового первенства в Нидерландах. В следующем году Королек будет бороться за медали Европейских игр, а в 2020-м намерен отобраться на Олимпиаду, где может быть конкурентоспособен в омниуме.

Высокая загруженность на треке не позволяет Евгению Корольку часто выступать на шоссе, хотя у него есть задатки спринтера очень высокого уровня, что он подтвердил в мае победой на этапе многодневки первой категории «Тур Эстонии». Впрочем, не исключено, что после Олимпийских игр самый перспективный велогонщик Беларуси все-таки сконцентрируется на шоссейных гонках, как это сделал ранее Василий Кириенко.

В футболе БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одной из главных задач сезона для бессменного на протяжении 13 лет чемпиона страны по футболу является выход в групповую стадию еврокубков, будь то Лига чемпионов или Лига Европы.

Летом 2018 года борисовский БАТЭ дошел до раунда плей-офф в квалификации Лиги чемпионов, где уступил голландскому ПСВ по сумме двух матчей со счетом 2:6. Поражение на этой стадии означало участие в групповом турнире Лиги Европы. Жребий свел белорусов с лодонским «Челси», греческим ПАОКом и венгерским «Види».

БАТЭ провалил начало домашней встречи с ПАОКом, когда за 17 минут пропустил трижды, и выездного поединка с «Челси», уже к 8-й минуте уступая два мяча. В остальном подопечные тренера-дебютанта Алексея Баги смотрелись уверенно. Борисовчане минимально уступили дома «Челси», дважды обыграли «Види» со счетом 2:0. В решающем матче в гостях у ПАОКа за выход в плей-офф, в котором устраивала либо победа, либо ничья и непроигрыш «Челси» от «Види», «желто-синие» также действовали образцово.

Счет 3:0 в пользу БАТЭ к перерыву не столько демонстрировал класс команды, сколько подчеркивал, что она хорошо подготовилась. Этому способствовала 11-дневная пауза между последним матчем в чемпионате Беларуси и игрой с ПАОКом. Тревожно стало после удаления на 61-й минуте автора дубля Николая Сигневича, но борисовчане выстояли. Итоговый счет 3:1.

Таким образом, БАТЭ в третий раз в истории и впервые с 2012 года, то есть впервые после ухода из команды Виктора Гончаренко, пробился в 1/16 финала Лиги Европы. Там белорусского чемпиона ждет противостояние с лондонским «Арсеналом»: 14 февраля дома и 21-го — на выезде.

Успехов на домашней и международной аренах борисовчане добились несмотря на то, что в сентябре понесли тяжелую утрату: умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. Он возродил борисовский клуб в 1996 году и сделал его регулярным участником еврокубковых баталий. В год смерти Капского футболисты команды досрочно, за три тура до конца первенства страны, добыли 15-е чемпионство, после чего выходили на игры с третьей звездой на футболках (одна за каждые пять чемпионских сезонов), о чем так мечтал Анатолий Анатольевич.

Команда гребцов на байдарках и каноэ — в числе лучших в мире



Елена Ноздрева. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Гребцы, главным образом каноисты, в 2018 году собрали внушительную коллекцию наград. Так, в медальном зачете чемпионата мира белорусы с восемью наградами заняли четвертое место, уступив лишь Германии, Венгрии и России.

Восходящей звездой белорусской гребли на байдарках и каноэ является 20-летняя уроженка деревни Удога Чериковского района Елена Ноздрева. На мировом форуме она положила в копилку команды три из восьми медалей, а чуть ранее установила мировой рекорд в каноэ-одиночке на чемпионате Европы, преодолев 500 м за 2 минуты 3,53 секунды.

— Я не знаю, как мне это удалось! — скромничала Лена в интервью SPORT.TUT.BY. — На финише понимала, что проехала быстро, но не думала, что быстрее, чем за 2 минуты 5 секунд. Когда увидела протокол, реакция была такой: «3,53 секунды — серьезно?» — «Да». — «Так ведь это же мировой рекорд!» Ехала действительно классно. Чувствовала, что я на пике!

Возвращаясь к чемпионату мира, на нем команда завоевала три золотые медали. Это сделали каноист Артем Козырь, в третий раз ставший чемпионом мира в спринте, Глеб Солодуха и Денис Махлай в каноэ-двойке на 200 м и Елена Ноздрева и Камилла Бобр в каноэ-двойке на 200 м. Все та же Ноздрева взяла бронзу на 500 м в каноэ-одиночке. Марина Литвинчук завоевала серебряную награду ЧМ в заезде байдарок-одиночек на 5000 м.

Особо стоит отметить успехи гребцов «на мире» на олимпийских дистанциях. Бронзу выиграли каноистка Елена Ноздрева в гонке на 200 м, дуэт каноисток Надежда Макарченко/Ольга Климова — на 500 м, байдарочница Ольга Худенко — также на 500 м.