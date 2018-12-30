ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рекорд Домрачевой, прорыв Соболенко, кровь Мазуренок и другие яркие победы белорусов в 2018 году

31.12.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Олимпийские чемпионки в биатлоне и фристайле, лучшая пятиборка планеты, новичок года в женском теннисе, претендент на звание абсолютного чемпиона мира в боксе, лучшая молодая легкоатлетка Европы, лучшая команда марафонок Европы, чемпионы мира в велотреке и гребле, а также выход БАТЭ в плей-офф Лиги Европы. SPORT.TUT.BY вспоминает авторов главных побед белорусского спорта в 2018 году. Их немало.

Биатлонистка Домрачева в четвертый раз стала олимпийской чемпионкой


Дарья Домрачева с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В декабре 2017 года Дарья Домрачева выиграла первую гонку после паузы в карьере, вызванной родами. Это стало хорошим знаком, ведь возвращение Дарьи к соревнованиям в преддверии Олимпиады-2018 не было простым.

Всего два подиума в предолимпийский сезон, в том числе второе место на чемпионате мира в Хохфильцене, вызывали опасения насчет медальных перспектив в Пхенчхане тогда еще трехкратной олимпийской чемпионки. Впрочем, накануне главного старта четырехлетия Домрачева выиграла две гонки в Кубке мира и еще два раза финишировала в призерах.

На самих Играх в спринте Даша уступила самой себе образца Сочи-2014 одну позицию — 9-е место. В гонках преследования и индивидуальной гонках вместо медалей, как в Сочи, случились финиши в четвертом и третьем десятках соответственно. В масс-старте Домрачева взяла серебро, а затем в эстафете вместе с Надеждой Скардино, Ириной Кривко и Динарой Алимбековой выиграла золото, четвертое для себя на Олимпиадах. Столько нет больше ни у кого в женском биатлоне. Это рекорд.

— На протяжении Олимпиады происходило столько сложностей, — призналась Домрачева в интервью SPORT.TUT.BY после победы. — Можно было опустить руки, сдаться и сказать: «Ай, все идет не так». Но мы понимали, что это тот путь и те испытания, которые нужно и важно пройти. Я еще раз убедилась: никогда нельзя сдаваться, какие бы трудности ни встречались.


Фото: Reuters

Эстафетная гонка проходила в сложных погодных условиях, с чем белорусские девушки неожиданно справились лучше всех. Скардино завершила свой этап 10-й, Кривко пришла в зону транзита 5-й, Алимбековой отправила Домрачеву на дистанцию 4-й. После стрельбы лежа, которую Даша провела чисто, белорусская команда захватила лидерство. В стрельбе стоя Домрачева закрыла три мишени дополнительными патронами, но все равно ушла со стрельбища первой и не уступила позицию.

После Пхенчхана-2018 вслед за супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, 8-кратным олимпийским чемпионом, Дарья объявила о завершении карьеры, хотя ее и Скардино президент страны Александр Лукашенко просил остаться в спорте. Позже Даша рассказала норвежскому каналу TV2, что при принятии решения «свою роль сыграли некоторые вещи, произошедшие в нашей федерации. В частности, смены тренеров. Это не прибавило мне мотивации».

«Все понимали, что Уле все-таки едет не тренером». Домрачева — об Играх и лучшем психологе — дочке

Фристайлистка Гуськова сенсационно выиграла золото на Олимпиаде


Анна Гуськова. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В начале прошлого зимнего сезона Анна Гуськова впервые в карьере выиграла этап Кубка мира и на Играх в Пхенчхане, пока последнем для нее старте, она также была лучшей в лыжной акробатике.

Олимпийское золото Анне принес трехсальтовый прыжок. Прыжки такой сложности она стала исполнять всего за месяц до Олимпиады. С учетом касания рукой склона при приземлении Гуськова получила за финальную попытку сумму баллов, на 3,15 превосходящую результат ближайшего преследователя. Неплохо, с учетом непростых погодных условий в горах Южной Кореи.

— Тренировку перед женскими соревнованиями не смогли провести из-за ветра, представляешь? — рассказала Аня SPORT.TUT.BY. — Порывы были настолько сильными, что вниз по склону улетели два флагштока, личные вещи. Еще ветер часто менял направление: то разгонял, то тормозил. Когда начался финал 1, ничего не оставалось, как договариваться с природой. Куда ты попрешь против нее?

С тремя подиумами в сезоне, включая олимпийский, Гуськова финишировала в зачете Кубка мира на втором месте среди лыжных акробатов, то есть была в шаге от завоевания малого Хрустального глобуса. Невероятно, ведь незадолго до Олимпиады Аня порвала крестообразные связки. Восстановление заняло девять месяцев.

Правое колено беспокоило Гуськову и во время Олимпиады: иногда не разгибалось. Спасали уколы и специальные упражнения. Обследование показало, что у фристайлистки растянулись связки колена. Врачи рекомендовали их закачать, и по этой причине Гуськова пропускает постолимпийский сезон.

«Праздновать золото — это выпендреж какой-то». Откровения Анны Гуськовой после победы на Олимпиаде

Соболенко регулярно побеждала топ-теннисисток и стала новичком года в туре


Арина Соболенко вместе с тренером Дмитрием Турсуновым. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уходящий год получился ударным для первой ракетки Беларуси Арины Соболенко. 20-летняя минчанка поучаствовала в 25 турнирах, на четырех из них дошла до финала и на двух — взяла титул (Нью-Хейвен, Ухань). Она одержала восемь побед над игроками из топ-10, а в споре с Каролиной Плишковой и Каролин Гарсией дважды была сильнее, чем подтвердила закономерность успеха. За год Арина продвинулась на 65 позиций, финишировав 13-й, а лучшим ее рейтингом в сезоне стало 11-е место.

Стремительный прогресс Арины связан с началом сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым. В июне, спустя всего несколько недель совместной работы, Арина сыграла первый в карьере финал WTA и на третий месяц выдала отрезок, за который провела 15 матчей и уступила всего дважды. Такое выступление позволило Арине выиграть премию Женской теннисной ассоциации «Прорыв месяца». Чуть позже ее признали новичком года в женском туре.

В интервью SPORT.TUT.BY Турсунов заострил внимание на психологическом давлении, которое оказывается на подопечную:

— На открытом чемпионате Австралии Арина была просто девочкой, которая громко кричит и мешает всем смотреть теннис. На «Ролан Гаррос» — человеком с финалом на турнире в Лугано в активе. В травяной части сезона она показала, что может обыгрывать теннисисток из первой «десятки» и брать титулы. После американской серии турниров ей прочили… Матч с Наоми Осакой на US Open называли «скрытым финалом». То есть у Арины все проходит очень быстро. Меняется рейтинг и ожидания от ее выступлений. Это еще надо как-то переварить, структурировать на психологическом уровне. Представляете, под какими нагрузками она находится?

Любопытно, что половину побед в матчах за год Арина добыла в третьих партиях. Она была единственной, кто выиграл сет на US Open 2018 у победительницы соревнований японки Наоми Осаки — 6:2. Кроме того, Арина вышла победительницей в трех из четырех одиночных матчей за сборную в Кубке Федерации.

«Арина может двигаться лучше, чем Серена до родов». Турсунов — о стремительном прогрессе Соболенко

Боксер Релих стал первым белорусом за 12 лет с чемпионским поясом


Кирилл Релих. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За год Кирилл Релих провел два титульных боя, в которых победил единогласным решением судей. Успех в первом поединке принес ему звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), что случилось в белорусском боксе впервые за 12 лет, а во втором уроженец Барановичей провел защиту титула.

Кирилл подчеркивает, что одноразовых чемпионов много, в то время как он стремится к чему-то большему. В следующем сезоне он предпримет попытку завладеть сразу несколькими поясами. Так, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Релих сразится с американцем Реджисом Прогрейсом, временным чемпионом мира по версии WBC. В случае благоприятного исхода в финале его ожидает встреча с победителем пары Иван Баранчик (чемпион мира по версии IBF, Беларусь)/Джош Тэйлор (обладатель временного титула по версии WBC, Великобритания).

— Если выиграю весь турнир (то есть суперсерию. — Прим. TUT.BY), в очередь [ко мне] встанут остальные чемпионы, — говорит Кирилл.

Финансирование подготовки и выступлений Релиха осуществляется не за государственный счет, а за средства промоутерской компании Warriors Boxing. В Минске Кирилл тренируется у Сергея Рабченко, а непосредственно перед боями традиционно проводит сборы во Флориде, где работает под руководством американцев Чики Риваса и Нормана Уилсона.

«Учительница говорила, что буду бандитом». Белорус впервые за 12 лет стал чемпионом мира по боксу

Пятиборка Прокопенко выиграла чемпионат мира и получила бронзу Олимпиады 2008 года


Анастасия Прокопенко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2018 году Анастасия Прокопенко, мать двоих детей, впервые стала чемпионкой мира по пятиборью. С мирового первенства она привезла две золотые медали за победы в индивидуальном зачете и в эстафете с Ириной Просенцовой, а также бронзовую награду Олимпийских игр 2008 года в Пекине. До случая с Прокопенко еще никто из белорусов не приобретал олимпийскую награду вместо уличенного в нарушении антидопинговых правил спортсмена.

По итогам сезона Международный союз современного пятиборья «короновал» Прокопенко, назвав ее лучшей пятиборкой на планете. Если учесть тот факт, что чемпиона Олимпиады-2016 Александра Лесуна, сейчас россиянина, подготовил тренер Прокопенко Анатолий Ткаченко, выходит, что школа пятиборья в Беларуси очень сильна.

По словам Анастасии, в младших сборных командах Беларуси тоже есть мастера:

— Так, Ваня Хомцов — чемпион Европы по юниорам и бронзовый призер чемпионата мира в своем возрасте. Всего в прошлом году вместе с юниорскими медалями у нас было 20 наград. Вот только после моего прошлогоднего золота чемпионата Европы и бронзы чемпионата мира нас показали на ТВ в духе: «Ну есть медали и есть». В Венгрии к пятиборью отношение иное. О Софии Фолдаши после серебра ЧМ-2017 трещали отовсюду, и как раз в то время мне позвонил знакомый тренер по борьбе, находившийся в Венгрии, чтобы поздравить с медалью. Оказалось, он увидел кадры с награждения на венгерском телеканале и, соответственно, узнал меня… Не знаю, почему нас не замечают.

«Моя медаль — неношеная». Пятиборка Прокопенко спустя 10 лет после Олимпиады получила свою бронзу

Марафонка Мазуренок победила на чемпионате Европы с кровотечением из носа


Ольга Мазуренок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чемпионат Европы в Берлине стал первым столь крупным стартом в карьере марафонки Ольги Мазуренок, где ей удалось победить, причем дважды — в одиночном и командном первенствах. В топ-5 также финишировали Марина Доманцевич с личным рекордом и Анастасия Иванова с лучшим результатом в сезоне. Нина Савина пробежала с личным рекордом, она — 12-я.

Забег запомнился тем, что, начиная с отметки в 10 км, у Мазуренок началось кровотечение из носа. Представители медперсонала на ходу пытались помочь Ольге, передавали ей салфетки и воду. Кровь удалось остановить примерно спустя 7 км.

Индидент спортсменка объяснила реакцией организма на перепад температур в Берлине. Случается, что и на тренировках у нее течет кровь из носа. Например, в первые дни сборов в среднегорье или высокогорье.

— Произошедшее не имеет никаких последствий и не представляло опасности, хотя со стороны все выглядело не очень эстетично, не очень красиво, — рассказала по возвращении на родину Ольга. — Но это спорт. Да, случилось такое, и все же нужно было идти до конца, бороться. Ну не могла я досрочно завершить выступление и сойти с дистанции, тренировавшись полгода ради пусть еще небольшой медальки — первой.

«Реакция организма на погоду». Мазуренок объяснила кровотечение из носа на ЧЕ-2018 «суперлетом»

Барьеристка Герман — чемпионка Европы и лучшая молодая легкоатлетка континента


Виктор Мясников и Эльвира Герман. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бывший тренер Алины Талай Виктор Мясников подготовил новую чемпионку. В 2018 году Эльвира Герман выиграла первенство Европы в беге с барьерами, хотя по предварительным раскладам ближе к золоту была именно Талай — лидер европейского сезона. Травма голеностопа перечеркнула шансы на успех Алины, и в финале она сошла с дистанции, а Эльвира финишировала со временем 12,67 сек.

Для 21-летней пинчанки на этой стадии карьеры это быстро. В планах на сезон тренер отмерил для нее результаты на уровне 12,70−12,75 сек., хотя еще до чемпионата Европы на коммерческом старте Эльвира превзошла ожидания Мясникова — 12,64 сек.

— Посмотрела результаты трех прошлых чемпионатов Европы, — рассказала SPORT.TUT.BY Герман. — Только в 2016 году время победительницы было лучше: Синди Роледер из Германии выиграла гонку за 12,62 с, а Алина Талай тогда стала второй — 12,68 с. Поэтому мой результат неплохой. Тем более ветер был -0,5 м/с. А я ведь плохо бегаю с минусовым ветром, даже с маленьким минусом. Так что пробежать стометровку с барьерами за 12,67 с — для меня это большая радость.

По мнению Мясникова, слабой стороной его подопечной остается невысокая скорость выбегания из колодок в сравнении с темнокожими барьеристками. Тем не менее в Европе Эльвира довольно рано выбилась в элиту. На ежегодной церемонии вручения премии Европейской легкоатлетической ассоциации «Золотая дорожка» Герман стала обладательницей звания «Восходящая звезда» 2018 года.

«Уйдете — обратно я не принимаю». Как бывший тренер Талай подготовил новую чемпионку Европы Герман

Велогонщик Евгений Королек побеждает на треке и шоссе


Евгений Королек. Фото: minskcyclingclub.by

Строительство велотрека и сделанная несколько лет назад ставка на собственную молодежь начали приносить свои плоды. Еще пару лет назад в гонке по очкам заявил о себе Роман Романов, а в прошлом году настоящий прорыв совершил 22-летний Евгений Королек.

Гонщик «Минска» выиграл все главные старты года. В скрэтче он победил на домашнем этапе Кубка мира, первенствовал в общем зачете, а затем и в напряженной борьбе с итальянцем Микеле Скартеццини вырвал золото мирового первенства в Нидерландах. В следующем году Королек будет бороться за медали Европейских игр, а в 2020-м намерен отобраться на Олимпиаду, где может быть конкурентоспособен в омниуме.

Высокая загруженность на треке не позволяет Евгению Корольку часто выступать на шоссе, хотя у него есть задатки спринтера очень высокого уровня, что он подтвердил в мае победой на этапе многодневки первой категории «Тур Эстонии». Впрочем, не исключено, что после Олимпийских игр самый перспективный велогонщик Беларуси все-таки сконцентрируется на шоссейных гонках, как это сделал ранее Василий Кириенко.

В футболе БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одной из главных задач сезона для бессменного на протяжении 13 лет чемпиона страны по футболу является выход в групповую стадию еврокубков, будь то Лига чемпионов или Лига Европы.

Летом 2018 года борисовский БАТЭ дошел до раунда плей-офф в квалификации Лиги чемпионов, где уступил голландскому ПСВ по сумме двух матчей со счетом 2:6. Поражение на этой стадии означало участие в групповом турнире Лиги Европы. Жребий свел белорусов с лодонским «Челси», греческим ПАОКом и венгерским «Види».

БАТЭ провалил начало домашней встречи с ПАОКом, когда за 17 минут пропустил трижды, и выездного поединка с «Челси», уже к 8-й минуте уступая два мяча. В остальном подопечные тренера-дебютанта Алексея Баги смотрелись уверенно. Борисовчане минимально уступили дома «Челси», дважды обыграли «Види» со счетом 2:0. В решающем матче в гостях у ПАОКа за выход в плей-офф, в котором устраивала либо победа, либо ничья и непроигрыш «Челси» от «Види», «желто-синие» также действовали образцово.

Счет 3:0 в пользу БАТЭ к перерыву не столько демонстрировал класс команды, сколько подчеркивал, что она хорошо подготовилась. Этому способствовала 11-дневная пауза между последним матчем в чемпионате Беларуси и игрой с ПАОКом. Тревожно стало после удаления на 61-й минуте автора дубля Николая Сигневича, но борисовчане выстояли. Итоговый счет 3:1.

Таким образом, БАТЭ в третий раз в истории и впервые с 2012 года, то есть впервые после ухода из команды Виктора Гончаренко, пробился в 1/16 финала Лиги Европы. Там белорусского чемпиона ждет противостояние с лондонским «Арсеналом»: 14 февраля дома и 21-го — на выезде.

Успехов на домашней и международной аренах борисовчане добились несмотря на то, что в сентябре понесли тяжелую утрату: умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. Он возродил борисовский клуб в 1996 году и сделал его регулярным участником еврокубковых баталий. В год смерти Капского футболисты команды досрочно, за три тура до конца первенства страны, добыли 15-е чемпионство, после чего выходили на игры с третьей звездой на футболках (одна за каждые пять чемпионских сезонов), о чем так мечтал Анатолий Анатольевич.

Вспоминаем, как БАТЭ играл в плей-офф Лиги Европы и чем опасны для команды игры в феврале

Команда гребцов на байдарках и каноэ — в числе лучших в мире


Елена Ноздрева. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Гребцы, главным образом каноисты, в 2018 году собрали внушительную коллекцию наград. Так, в медальном зачете чемпионата мира белорусы с восемью наградами заняли четвертое место, уступив лишь Германии, Венгрии и России.

Восходящей звездой белорусской гребли на байдарках и каноэ является 20-летняя уроженка деревни Удога Чериковского района Елена Ноздрева. На мировом форуме она положила в копилку команды три из восьми медалей, а чуть ранее установила мировой рекорд в каноэ-одиночке на чемпионате Европы, преодолев 500 м за 2 минуты 3,53 секунды.

— Я не знаю, как мне это удалось! — скромничала Лена в интервью SPORT.TUT.BY. — На финише понимала, что проехала быстро, но не думала, что быстрее, чем за 2 минуты 5 секунд. Когда увидела протокол, реакция была такой: «3,53 секунды — серьезно?» — «Да». — «Так ведь это же мировой рекорд!» Ехала действительно классно. Чувствовала, что я на пике!

Возвращаясь к чемпионату мира, на нем команда завоевала три золотые медали. Это сделали каноист Артем Козырь, в третий раз ставший чемпионом мира в спринте, Глеб Солодуха и Денис Махлай в каноэ-двойке на 200 м и Елена Ноздрева и Камилла Бобр в каноэ-двойке на 200 м. Все та же Ноздрева взяла бронзу на 500 м в каноэ-одиночке. Марина Литвинчук завоевала серебряную награду ЧМ в заезде байдарок-одиночек на 5000 м.

Особо стоит отметить успехи гребцов «на мире» на олимпийских дистанциях. Бронзу выиграли каноистка Елена Ноздрева в гонке на 200 м, дуэт каноисток Надежда Макарченко/Ольга Климова — на 500 м, байдарочница Ольга Худенко — также на 500 м.

«Я, как и Соболенко, девушка с характером». Молодая каноистка Ноздрева ставит рекорды с травмой плеча

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY вспоминает авторов главных побед белорусского спорта в 2018 году. Их немало.
 
Новости дня
Новости разные
 
Марцел Личка официально стал главным тренером "Динамо-Брест"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика