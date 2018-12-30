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Поздравление с Новым 2019 годом председателя Вороновского районного исполнительного комитета Николая Розума

31.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Поздравление с Новым 2019 годом председателя Вороновского районного исполнительного комитета Николая Розума

Уважаемые земляки!

Уходящий 2018 год подарил нам немало достижений и хороших впечатлений, обогатил новым опытом. Убежден, что он станет ступенькой для дальнейшего развития, новых возможностей и свершений. Хотя, следует признать, год был непростым. Он проверял нас на прочность и профессиональную пригодность, решительность, умение преодолевать трудности. И мы справились. Все успехи — результат наших совместных усилий.

Особое старание и трудолюбие проявили труженики сельского хозяйства. Сложные погодно-климатические условия не позволили достичь высоких результатов по производству зерна. Однако, несмотря на все капризы природы, вороновские хлеборобы сумели войти в областную пятерку лидеров по намолоту зерна.

В непростых экономических условиях мы продолжали строить жилье, которого в нынешнем году введено в эксплуатацию порядка 8 тысяч м2. 75 семей, в числе которых — 53 многодетные, встретят праздник в новых благоустроенных квартирах.

Стабильно работали и другие организации и предприятия района. Немало сделано для улучшения качества жизни вороновчан. Я искренне признателен каждому, кто внес свой вклад в развитие нашего района, за труд, неравнодушие, желание принести пользу родной земле.

Новый год ставит перед нами новые задачи, открывает пути и возможности для развития. Вступая в него с наработанным потенциалом, мы верим в то, что с намеченными планами успешно справимся.

Дорогие друзья!

В преддверии Нового года все мы мечтаем о простом и вечном: чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас успехами и мы гордились этим. Пусть 2019 год оправдает наши надежды, принесет мир, уют и радость в каждую семью, станет годом новых свершений, удач и добрых дел.  Здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким.

С Новым годом, дорогие земляки!

Николай РОЗУМ,

председатель Вороновского районного исполнительного комитета.

 
 
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Уважаемые земляки! Уходящий 2018 год подарил нам немало достижений и хороших впечатлений, обогатил новым опытом. Убежден, что он станет ступенькой для дальнейшего...
 
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