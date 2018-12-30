Брестское «Динамо» официально утвердило главного тренера

Брестское «Динамо» официально утвердило нового главного тренера. Им стал Марцел Личка. Новый контракт с чешским специалистом подписан на один сезон с опцией продления еще на год, сообщает официальный сайт брестского клуба.



Марцел Личка. Фото: dynamo-brest.by

В декабре 2018 года Личка начал обучение на тренерскую категорию PRO, что в новом сезоне позволит ему официально занять должность главного тренера «Динамо-Брест». Вместе с ним работу продолжит весь тренерский штаб, который был с командой во второй половине завершившегося сезона.

Марцел Личка пришел в «Динамо-Брест» зимой 2018 года, где помогал другому чеху Радославу Латалу. Однако Латал был уволен с поста главного тренера уже в мае.

После чего штурвал команды принял спортивный директор Сергей Ковальчук, приведший брестчан к завоеванию Кубка Беларуси.

В конце июня у руля брестского «Динамо» встал 30-летний Алексей Шпилевский . Впрочем, юный специалист не сработался с опытными игроками, следствием чего стал уход лидеров — Артема Милевского и капитана Алексея Гавриловича. Под угрозой оказалось пребывание в клубе и лучшего бомбардира Павла Савицкого, но от расставания с ним боссов брестского клуба удержала трансферная стоимость игрока. После бесед с руководством Савицкий остался в Бресте.

А вот молодому главному тренеру Шпилевскому уже в августе указали на дверь — он порулил командой менее, чем 1,5 месяца.

Все это время Марцел Личка входил в тренерский штаб брестского «Динамо», а в августе возглавил команду в должности руководителя тренерского штаба (в статусе «и.о»). Под его руководством брестчане провели 14 официальных матчей (8 побед, 3 ничьи, 3 поражения).

После завершения сезона руководство брестского «Динамо» долго не могло определиться с главным тренером на новый сезон. В прессе мелькали кандидатуры украинских специалистов Юрия Калитвинцева и Юрия Максимова. Но, вероятно, брестчане с ними не договорились.

Ушедший сезон брестское «Динамо» завершило на 6-м месте в чемпионате Беларуси и осталось за бортом еврокубков.