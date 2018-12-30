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Брестское «Динамо» официально утвердило главного тренера
Брестское «Динамо» официально утвердило нового главного тренера. Им стал Марцел Личка. Новый контракт с чешским специалистом подписан на один сезон с опцией продления еще на год, сообщает официальный
В декабре 2018 года Личка начал обучение на тренерскую категорию PRO, что в новом сезоне позволит ему официально занять должность главного тренера «Динамо-Брест». Вместе с ним работу продолжит весь тренерский штаб, который был с командой во второй половине завершившегося сезона.
Марцел Личка пришел в «Динамо-Брест» зимой 2018 года, где помогал другому чеху Радославу Латалу. Однако Латал был
После чего штурвал команды принял спортивный директор Сергей Ковальчук, приведший брестчан к завоеванию Кубка Беларуси.
В конце июня у руля брестского «Динамо»
А вот молодому главному тренеру Шпилевскому уже
Все это время Марцел Личка входил в тренерский штаб брестского «Динамо», а в августе возглавил команду в должности руководителя тренерского штаба (в статусе «и.о»). Под его руководством брестчане провели 14 официальных матчей (8 побед, 3 ничьи, 3 поражения).
После завершения сезона руководство брестского «Динамо» долго не могло определиться с главным тренером на новый сезон. В прессе
Ушедший сезон брестское «Динамо» завершило на 6-м месте в чемпионате Беларуси и осталось за бортом еврокубков.
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Брестское «Динамо» официально утвердило нового главного тренера. Контракт подписан на один сезон с опцией продления еще на год.
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