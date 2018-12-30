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Побережье Курил завалило селедкой

31.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Побережье Курил завалило селедкой

На одном из каналов в Youtube появился ролик, снятый жителями острова Итуруп, передает РИА Новости.

На видео запечатлено необычное явление, случившееся на острове в ночь на 29 декабря. Весь берег усыпан тысячами рыб, которых местные жители собирают в пакеты. Экологи и ученые пока не могут назвать причину случившегося. Последний раз рыбную аномалию подобного рода отмечали на Курилах в 80-х годах прошлого века.

"Сельдь иваси по всему побережью Итурупа выбросило сегодня ночью. Вот это настоящая рыбалка! Рыбачим!"– комментирует происходящее автор видео.

Источник: sb.by

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На одном из каналов в Youtube появился ролик, снятый жителями острова Итуруп, передает РИА Новости. На видео запечатлено необычное явление, случившееся на...
 
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