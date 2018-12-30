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В Барановичах столкнулись два автомобиля, пострадало пять человек, трое из них — дети
31.12.2018 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Авария произошла вчера около 12 часов дня в районе пересечения улиц Притыцкого и Горького.
Как сообщает Instagram станции скорой медицинской помощи Барановичей, автомобиль Audi 100 двигался на зеленый сигнал светофора по ул. Горького, Citroen выехал на красный с ул. Притыцкого.
В результате ДТП пострадало пять человек. Трое из них — дети. Все доставлены в городскую больницу.
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Авария произошла вчера около 12 часов дня в районе пересечения улиц Притыцкого и Горького. Как сообщает Instagram станции скорой медицинской помощи Барановичей,...
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