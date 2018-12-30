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В Барановичах столкнулись два автомобиля, пострадало пять человек, трое из них — дети

31.12.2018 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Авария произошла вчера около 12 часов дня в районе пересечения улиц Притыцкого и Горького.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62110.php

В Барановичах столкнулись два автомобиля, пострадало пять человек, трое из них — дети

Как сообщает Instagram станции скорой медицинской помощи Барановичей, автомобиль Audi 100 двигался на зеленый сигнал светофора по ул. Горького, Citroen выехал на красный с ул. Притыцкого.

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ДТП. 30.12.2018. Перекресток Притыцкого - Горького. Со слов, Ауди 100 двигалась на зелёный сигнал светофора по ул. Горького. Ситроен выехал на красный сигнал светофора с улицы Притыцкого. 5 пострадавших, трое из них дети. Все доставлены в ГБ. #дтп #барановичи

Публикация от ✜ ССНМП г. Барановичи ✜ (@ssnmp_baranovichi)

В результате ДТП пострадало пять человек. Трое из них — дети. Все доставлены в городскую больницу.

 
 
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