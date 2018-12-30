Сегодня, 31 декабря 2018 года, на ул.Московской сотрудники Госавтоинспекции совместно с Дедом Морозом, корреспондентами ТРК "Брест" и аккумуляторным центром "ЗаПУСК" провели поздравительно-профилактическую акцию "Безопасный Новый год!".



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В ходе мероприятия, водителей транспортных средств сказочный герой поздравлял с грядущими праздниками и дарил тематические игрушки, которые были, собственноручно, изготовлены юными инспекторами дорожного движения отрядов ЮИД.



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Для водителей были подготовлены подарки от аккумуляторного центра "ЗаПУСК" в виде автохимии.



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