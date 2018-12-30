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ГАИ в Бресте провела поздравительно-профилактическую акцию "Безопасный Новый год!"
31.12.2018 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 31 декабря 2018 года, на ул.Московской сотрудники Госавтоинспекции совместно с Дедом Морозом, корреспондентами ТРК "Брест" и аккумуляторным центром "ЗаПУСК" провели поздравительно-профилактическую акцию "Безопасный Новый год!".
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Сегодня, 31 декабря 2018 года, на ул.Московской сотрудники Госавтоинспекции совместно с Дедом Морозом, корреспондентами ТРК "Брест" и аккумуляторным центром "ЗаПУСК"...
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