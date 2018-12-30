Путин продлил спецконтроль за транзитом из Украины в Казахстан через Беларусь и РФ

Президент РФ Владимир Путин продлил до 1 июля 2019 года действие указа "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов России при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Казахстана через территорию РФ".

Указ был подписан 1 января 2016 года в связи с приостановлением с этой даты действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины.

Указ предусматривает введение в отношении транзитных грузов, следующих из Украины через Россию в Казахстан, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе навигационной системы ГЛОНАСС.

Указ вводил также требования о наличии у водителей, осуществляющих такие автомобильные транзитные перевозки, учетных талонов. При этом в указе президента подчеркивалось, что такие международные транзитные перевозки грузов с Украины возможны только при въезде транспортных средств и железнодорожных составов с территории Беларуси.