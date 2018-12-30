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РФ уведомила посольство США о задержании американца по подозрению в шпионаже - МИД
Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.
"Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания", - сказали в ДИП МИД РФ.
Собеседник агентства отметил, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно опубликовать по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили "Интерфаксу", что сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
"28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия.
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Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати...
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