РФ уведомила посольство США о задержании американца по подозрению в шпионаже - МИД

Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания", - сказали в ДИП МИД РФ.

Собеседник агентства отметил, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно опубликовать по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили "Интерфаксу", что сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

"28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия.