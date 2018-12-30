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Путин прибыл в Магнитогорск, где в результате взрыва обрушился подъезд жилой многоэтажки

31.12.2018 15:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск.

Глава государства в понедельник экстренно вылетел в Челябинскую область, где рано утром прогремел взрыв в жилом доме.

Предполагается, что В.Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.

 

 
 
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Глава государства в понедельник экстренно вылетел в Челябинскую область, где рано утром прогремел взрыв в жилом...
 
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