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После обрушения дома в Магнитогорске судьба 38 человек остается неизвестной

31.12.2018 15:16 — Разное | Интерфакс  
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Судьба 38 человек после взрыва газа в доме в Магнитогорске остается неизвестной, сообщила диктор телеканала "Россия-24" (ВГТРК) со ссылкой на мэра города Сергея Бердникова.

"Судьба 38 человек остается неизвестной. Об этом сообщил мэр Магнитогорска С.Бердинков", - сказала она в ходе прямого эфира в понедельник.

Власти выясняют судьбу 68 человек, проживавших в обрушившемся подъезде.

В Магнитогорске в 6:00 (4:00 мск) произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По последним данным, в результате обрушения подъезда дома, четыре человека погибли, четверо госпитализированы.

Как сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, "обрушился седьмой подъезд, всего их 12, прописано в этом подъезде 110 человек".

По поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

В Магнитогорск командированы сотрудники Следственного комитета для помощи в расследовании обстоятельств взрыва в подъезде дома, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

 
 
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Судьба 38 человек после взрыва газа в доме в Магнитогорске остается неизвестной, сообщила диктор телеканала "Россия-24" (ВГТРК) со ссылкой на мэра города Сергея...
 
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