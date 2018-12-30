Трагедия в Магнитогорске. Судьба 38 человек до сих пор не известна

Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Судьба 38 человек до сих пор не известна. В четыре часа утра ударной волной разрушило несколько этажей. Четыре человека погибли, семь получили травмы разной степени тяжести.





В спасательной операции участвуют свыше 1000 специалистов и более 200 единиц техники. Работы на месте трагедии завершатся не позднее полуночи.







