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Трагедия в Магнитогорске. Судьба 38 человек до сих пор не известна

31.12.2018 17:12 — Разное | СТВ  
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Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Судьба 38 человек до сих пор не известна. В четыре часа утра ударной волной разрушило несколько этажей. Четыре человека погибли, семь получили травмы разной степени тяжести.

Трагедия в Магнитогорске. Судьба 38 человек до сих пор не известна

В спасательной операции участвуют свыше 1000 специалистов и более 200 единиц техники. Работы на месте трагедии завершатся не позднее полуночи.

Трагедия в Магнитогорске. Судьба 38 человек до сих пор не известна

Трагедия в Магнитогорске. Судьба 38 человек до сих пор не известна

 
 
 
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Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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