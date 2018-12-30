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Минский динамовец Уиркош не стал обладателем Кубка Шпенглера со сборной Канады

31.12.2018 17:51 — Разное | Tut.by  
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В швейцарском Давосе завершился 92-й традиционный предновогодний хоккейный турнир Кубок Шпенглера. Обладателем трофея впервые стал финский клуб КалПа из Куопио.


Фото: spenglercup.ch

В финальном поединке КалПа в серии послематчевых буллитов взяла верх над сборной Канады.

Клуб из Финляндии впервые стал обладателем Кубка Шпенглера, прервав серию Канады, которая становилась победителем турнира три года подряд.

Всего на счету сборной Канады 15 титулов на Кубке Шпенглера. Больше всех — у швейцарского «Давоса» (17). В 2009 году обладателем трофея стало минское «Динамо».

КалПа — Канада — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Шайбы: 0:1 — Винник (Митчелл, Кракнелл, 45.16), 1:1 — Луостаринен (Лаппалайнен, Нуутинен, 51.24), 2:1 — Риссанен (решающий послематчевый буллит).

Броски: 23−40 (8−13, 5−12, 8−11, 2−4).

Штраф: 10−10.

Минский динамовец Патрик Уиркош в финальном матче провел на льду 21 минуту 19 секунд (дольше всех в сборной Канады), исполнил 5 бросков в створ ворот (второй результат в команде) и завершил поединок с показателем полезности «0».

На предварительном этапе Канада и КалПа заняли первые места в своих группах.

Канадцы победили швейцарский «Давос» (2:1) и германский «Нюрнберг» (6:2), КалПа обыграла чешский «Оцеларжи» из Тршинеца (3:1) и российский «Металлург» из Магнитогорска (1:0 ОТ).

Группа Торриани

1. КалПа — 5 очков (разница шайб 4−1)

2. «Металлург» Мг — 3 (2−2)

3. «Ацеларжи» — 1 (2−5).

Группа Каттини

1. Канада — 6 (8−3)

2. «Давос» — 3 (4−4)

3. «Нюрнберг» — 0 (4−9).

Победители групп сразу шагнули в полуфинал, а остальные 4 команды составили две четвертьфинальные пары:

«Металлург» Магнитогорск — «Нюрнберг» — 1:3.

«Давос» — «Оцеларжи» Тршинец — 3:1.

Полуфиналы:

Канада — «Нюрнберг» — 4:2.

КалПа — «Давос» — 2:1.

 
 
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В швейцарском Давосе завершился 92-й традиционный предновогодний хоккейный турнир Кубок Шпенглера.
 
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