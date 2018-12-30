Арина Соболенко завершает год на 13-м месте в рейтинге WTA









В уходящем году Арина Соболенко, отметившая 5 мая свое 20-летие, впервые выиграла два турнира под эгидой WTA. В начале октября она вплотную приблизилась к топ-10 мирового рейтинга, занимая 11-е место, что является пока ее высшей позицией. Сейчас в активе нынешней первой ракетки Беларуси 3145 очков.





В первую сотню рейтинга WTA входят еще 3 белорусские теннисистки: 30-е место занимает Александра Саснович (1570 очков), на 51-й позиции Виктория Азаренко (1051), на 65-й строке Вера Лапко (896).





Топ-10 мирового рейтинга сегодня выглядит так:





1. Симона Халеп (Румыния) - 6921 очко,

2. Ангелика Кербер (Германия) - 5875,

3. Каролин Возняцки (Дания) - 5586,

4. Элина Свитолина (Украина) - 5350,

5. Наоми Осака (Япония) - 5115,

6. Слоан Стивенс (США) - 5023,

7. Петра Квитова (Чехия) - 4630,

8. Каролина Плишкова (Чехия) - 4465,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,

10. Дарья Касаткина (Россия) - 3415.





Топ-10 мужского рейтинга:

1. Новак Джокович (Сербия) - 9045,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 7480,

3. Роджер Федерер (Швейцария) - 6420,

4. Александр Зверев (Германия) - 6385,

5. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5300,

6. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4710,

7. Марин Чилич (Хорватия) - 4250,

8. Доминик Тим (Австрия) - 4095,

9. Кеи Нишикори (Япония) - 3590,

10. Джон Изнер (США) - 3155.





Из белорусских теннисистов выше всех в рейтинге АТР находится Илья Ивашко, у которого 622 очка и 91-е место.