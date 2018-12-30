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Арина Соболенко завершает год на 13-м месте в рейтинге WTA

31.12.2018 17:52 — Разное | Партизан  
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Белоруска Арина Соболенко занимает 13-е место в последнем в этом году рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.



В уходящем году Арина Соболенко, отметившая 5 мая свое 20-летие, впервые выиграла два турнира под эгидой WTA. В начале октября она вплотную приблизилась к топ-10 мирового рейтинга, занимая 11-е место, что является пока ее высшей позицией. Сейчас в активе нынешней первой ракетки Беларуси 3145 очков. 

В первую сотню рейтинга WTA входят еще 3 белорусские теннисистки: 30-е место занимает Александра Саснович (1570 очков), на 51-й позиции Виктория Азаренко (1051), на 65-й строке Вера Лапко (896). 

Топ-10 мирового рейтинга сегодня выглядит так: 

1. Симона Халеп (Румыния) - 6921 очко,
2. Ангелика Кербер (Германия) - 5875,
3. Каролин Возняцки (Дания) - 5586,
4. Элина Свитолина (Украина) - 5350,
5. Наоми Осака (Япония) - 5115,
6. Слоан Стивенс (США) - 5023,
7. Петра Квитова (Чехия) - 4630,
8. Каролина Плишкова (Чехия) - 4465,
9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,
10. Дарья Касаткина (Россия) - 3415.

Топ-10 мужского рейтинга:
 
1. Новак Джокович (Сербия) - 9045,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 7480,
3. Роджер Федерер (Швейцария) - 6420,
4. Александр Зверев (Германия) - 6385,
5. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5300,
6. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4710,
7. Марин Чилич (Хорватия) - 4250,
8. Доминик Тим (Австрия) - 4095,
9. Кеи Нишикори (Япония) - 3590,
10. Джон Изнер (США) - 3155.

Из белорусских теннисистов выше всех в рейтинге АТР находится Илья Ивашко, у которого 622 очка и 91-е место.

 
 
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Белоруска Арина Соболенко занимает 13-е место в последнем в этом году рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
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