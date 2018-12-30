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В Австралии и Новой Зеландии встретили Новый год-2019

31.12.2018 17:45 — Разное | Партизан  
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Новый год-2019 уже отпраздновали в ряде стран мира.



Сидней, 1 января 2019 года

Раньше всех Новый год встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа в юго-западной части Тихого океана.

Затем в 2019 год вошла Новая Зеландия, в 15:00 Новый год встретили в Австралии.

Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты, станет Япония и обе Кореи, последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане, которые встретят Новый год 1 января в 14:00 по минскому времени.

 
 
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Новый год-2019 уже отпраздновали в ряде стран мира.
 
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