В Австралии и Новой Зеландии встретили Новый год-2019









Сидней, 1 января 2019 года





Раньше всех Новый год встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа в юго-западной части Тихого океана.





Затем в 2019 год вошла Новая Зеландия, в 15:00 Новый год встретили в Австралии.





Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты, станет Япония и обе Кореи, последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане, которые встретят Новый год 1 января в 14:00 по минскому времени.