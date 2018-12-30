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В Литве сообщили о договоренности с "Газпромом" пo поставкам газа в 2019 году

31.12.2018 18:22 — Разное | Интерфакс  
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Литва договорилась с российским концерном "Газпром" по условиям закупки газа в 2019 году, осталось только поставить последние подписи, сообщает ответственная за поставку природного газа литовская госкомпания.

"На данный момент договор оформляется, его условия согласованы, поставки газа обеспечены с 1 января", - сказала в понедельник агентству BNS в компании Lietuvos energijos tiekimas (Литэнергоснаб).

Во второй половине последнего дня 2018 года представители компании проинформировали, что ожидают последних подписей в контракте.

Компания не раскрывает конкретное количество газа, которое собирается закупать у "Газпрома", но оно, по словам представителей Lietuvos energijos tiekimas, будет не больше, чем в этом году.

Помимо "Газпрома", Lietuvos energijos tiekimas планирует в следующем году приобретать сжиженный природный газ у Норвегии и других поставщиков.

По данным "Газпрома", в первом полугодии текущего года Литва импортировала из России 764 млн кубометров газа - на 4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2017 году "Газпром" поставил в Литву чуть более половины всего потреблённого в стране газа.

 
 
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Литва договорилась с российским концерном "Газпром" по условиям закупки газа в 2019 году, осталось только поставить последние подписи, сообщает ответственная за...
 
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