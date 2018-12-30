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После трагедии в Магнитогорске не известна судьба 35 человек, в том числе семи детей - губернатор

31.12.2018 17:01 — Разное | Интерфакс  
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что остается неизвестной судьба 35 человек в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

"Мы сейчас для себя выяснили, что в 24 квартирах были 50 человек. У нас есть пофамильный список. Мы сейчас оперируем цифрами (что остается неизвестной судьба) 35 человек", - сказал Б.Дубровский в понедельник на совещании в оперативном штабе, которое провел президент России Владимир Путин.

По словам Б.Дубровского, которые транслировал телеканал "Россия-24", 35 человек - это те люди, "в отношении которых мы пока не понимаем, где они, из них, к сожалению, семь детей".

Губернатор сообщил, что в настоящее время идет процесс сверки всех списков в отношении людей, которые были прописаны или находились в пострадавших квартирах.

 
 
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что остается неизвестной судьба 35 человек в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
 
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