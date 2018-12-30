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Двойник Марадоны, троллинг Дзюбы и караоке с Релихом. Лучшее спортивное видео TUT.BY за 2018 год

31.12.2018 19:17 — Разное | Tut.by  
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Кирилл Релих не испугался петь на камеру, буйные фанаты «Зенита» склоняли милицию на глазах у сотрудников ОМОНа, Александра Герасименя перед родами провела уличный опрос, а Диего Марадона в Бресте познакомился со своим двойником. Рассказываем о самых удачных спортивных видеосюжетах TUT.BY за 2018 год.

Чемпион мира по боксу Кирилл Релих в формате «авто караоке» спел песни Меладзе и Коржа и отправил в нокаут силомер. Еще Кирилл поведал, что уже начата работа по подготовке фильма о нем. Это будет история парня, пробившегося из провинциального города в Беларуси (а Кирилл родом из Барановичей) в элиту мирового бокса. К производству фильма планируется привлечь Владимира Гостюхина и Рассела Кроу.

Футболист сборной Игорь Шитов в ходе шуточной жеребьевки собрал группу смерти для Беларуси в отборочном турнире Евро-2020, выбрав, в частности, Сан-Марино. «Мы только с одной командой чувствуем себя, как испанцы с нами. Чувствуем себя футболистами», — объяснил выбор Игорь.

В этом материале — реакция брестчан на двойника Диего Марадоны, который гулял по городу в день приезда в Брест настоящего Марадоны в качестве нового председателя правления местного «Динамо». В конце видео артист-позер и лучший футболист ХХ века встретились.

А это история Саши, которая играет в хоккей в команде мужчин и переодевается с ними в одной раздевалке. Мы расспросили девушку про силовую борьбу, которая иногда переходит границы, розовые шнурки для коньков и, конечно, косметику.

Что делать с детьми с аутизмом? С таким вопросом вышла на улицу трехкратный призер Олимпиады в плавании Александра Герасименя, будучи на позднем сроке беременности. Некоторые минчане говорили о необходимости спецучреждений для детей с аутизмом, другие стояли на том, что ребенок должен жить среди детей.

Фанаты питерского «Зенита» обматерили милицию под присмотром ОМОНа во время организованного шествия по улице Октябрьской в центре Минска перед матчем с местным «Динамо». Они закрывали лица, толкались друг с другом и махали кулаками, жгли файеры и пели речовки, среди которых — песня группировки «Ленинград».

Болельщики минского «Динамо» потроллили героя чемпионата мира по футболу в составе сборной России Артема Дзюбу через стихи народного поэта Беларуси после победы «бело-голубых» над «Зенитом» в Минске со счетом 4:0. Фанаты утверждали, что «рассохлася дзюба» и что они не хотят видеть «разяўленую дзюбу» в ответном поединке. Он завершился поражением «Динамо» — 1:8, Дзюба оформил хет-трик.

А вот видеонарезка о провальном выступлении белорусских хоккеистов на чемпионате мира, завершившимся вылетом в первый дивизион, под песню Alekseev’a на «Евровидении», который не сумел квалифицироваться в финал песенного конкурса. И то, и другое случилось на одной неделе.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева завершила спортивную карьеру. По этому случаю мы достали из собственных архивов неопубликованные кадры интервью с первыми тренерами Даши по лыжам и биатлону и Антоном Шипулиным. Они рассказали о том, как в Даше зародилась мечта быть лучшей в биатлоне.

В преддверии Нового года мы устроили экзамен для американского защитника хоккейного «Динамо» Джонатана Блума на знание белорусских новогодних традиций. Их предстояло выявить из списка, в котором также были представлены несуществующие обычаи. Например, просмотр в новогоднюю ночь рэп-«Огонька» или матчей «Динамо».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Рассказываем о самых удачных спортивных видеосюжетах TUT.BY за 2018 год.
 
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