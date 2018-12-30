ТОП-5 самых просматриваемых и обсуждаемых материалов на Lida.info по итогам 2018 года





Как обычно, 31 декабря, мы подводим итоги своей работы. 2018-й, впрочем как и предыдущие годы, был богат на события в различных сферах. Мы решили вспомнить о них и собрали в одном месте самые читаемые и обсуждаемые материалы, опубликованные на Lida.info в уходящем году.

Приятно отметить, что в 2018-м году были побиты все статистические рекорды нашего сайта: и по количеству посетителей в сутки, и по числу просмотров одной статьи, и по количеству комментариев одного материала.

Начнем с самых читаемых материалов (статистика приведена на момент подготовки рейтинга).

ТОП-5 самых читаемых материалов на Lida.info по итогам 2018 года:

ТОП-5 самых комментируемых материалов на Lida.info по итогам 2018 года:

Спасибо всем за активность!

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