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ТОП-5 самых просматриваемых и обсуждаемых материалов на Lida.info по итогам 2018 года

31.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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ТОП-5 самых просматриваемых и обсуждаемых материалов на Lida.info по итогам 2018 года

Как обычно, 31 декабря, мы подводим итоги своей работы. 2018-й, впрочем как и предыдущие годы, был богат на события в различных сферах. Мы решили вспомнить о них и собрали в одном месте самые читаемые и обсуждаемые материалы, опубликованные на Lida.info в уходящем году.

Приятно отметить, что в 2018-м году были побиты все статистические рекорды нашего сайта: и по количеству посетителей в сутки, и по числу просмотров одной статьи, и по количеству комментариев одного материала.

Начнем с самых читаемых материалов (статистика приведена на момент подготовки рейтинга).

ТОП-5 самых читаемых материалов на Lida.info по итогам 2018 года:

  1. «Раньше завтракала бутербродами с колбасой». Девушка из Лиды похудела на 17 кг и стала фитнес-блогером — 18 930 просмотров
  2. Машина может находиться в Лиде. Девушка продала автомобиль без переоформления, а покупатель оказался «перекупом» — 15 176 просмотра
  3. Под Новогрудком закрылась невероятная усадьба «Литовка». Что случилось? — 10 270 просмотров
  4. «Еду… Удар — и в салон через лобовое стекло влетает мужик». Почему около Кургана в Лиде произошло трагическое ДТП? — 7 610 просмотров
  5. Просто украли паспорт. Офицер, который приехал из России проведать родственников в Лиде и Воложине, уже восьмой месяц сидит за решеткой в Беларуси — 7253 просмотра

ТОП-5 самых комментируемых материалов на Lida.info по итогам 2018 года:

  1. «Лідскую газету» обвинили в разжигании национальной вражды — 224 комментария
  2. Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах — 101 комментарий
  3. На первый раз простили. На жителей Лиды массово составляют протоколы за коляски и велосипеды, оставленные в подъездах — 45 комментариев
  4. На месте маленькой церкви по улице Гастелло появится большой комплекс – Храм Христа Спасителя — 43 комментария
  5. В Лиде водитель автомобиля спросил причину остановки у инспекторов ГАИ и в результате получил кучу протоколов (видео) — 41 комментарий.

Спасибо всем за активность!

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Как обычно, 31 декабря, мы подводим итоги своей работы. 2018-й, впрочем как и предыдущие годы, был богат на события в различных сферах. Мы решили вспомнить о них...
 
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