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Предновогодний фоторепортаж с дождём и нотками грусти с улиц Бреста
31.12.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Последний день уходящего года выдался дождливым и серым. Только те, кто не успел запастись подарками или продуктами с деловым видом снуют по порядком, опустевшим улицам.
Бреста " alt="Предновогодний фоторепортаж с дождём и нотками грусти с улиц Бреста ">
На ёлочном базаре остались самые страшненькие ёлки и сосны, ожидающие своих покупателей, а вдруг забывчивые родители решат в последний момент порадовать своего ребёнка.
Пока ещё не видно полного порядка на пешеходной улице Советской, наводят уныние фасады полуразрушенных домов. Подождем празднования 1000-летия Бреста, оно уже не за горами.
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Последний день уходящего года выдался дождливым и серым. Только те, кто не успел запастись подарками или продуктами с деловым видом снуют по порядком, опустевшим...
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