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Предновогодний фоторепортаж с дождём и нотками грусти с улиц Бреста

31.12.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Последний день уходящего года выдался дождливым и серым. Только те, кто не успел запастись подарками или продуктами с деловым видом снуют по порядком, опустевшим улицам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62113.php

Бреста " alt="Предновогодний фоторепортаж с дождём и нотками грусти с улиц Бреста ">

На ёлочном базаре остались самые страшненькие ёлки и сосны, ожидающие своих покупателей, а вдруг забывчивые родители решат в последний момент порадовать своего ребёнка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62113.php

Предновогодний фоторепортаж с дождём и нотками грусти с улиц Бреста

Пока ещё не видно полного порядка на пешеходной улице Советской, наводят уныние фасады полуразрушенных домов. Подождем празднования 1000-летия Бреста, оно уже не за горами.

 
Теги: Брест
 
 
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Последний день уходящего года выдался дождливым и серым. Только те, кто не успел запастись подарками или продуктами с деловым видом снуют по порядком, опустевшим...
 
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