Последний день уходящего года выдался дождливым и серым. Только те, кто не успел запастись подарками или продуктами с деловым видом снуют по порядком, опустевшим улицам.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62113.php

Читать полностью в источнике с фото:

Бреста " alt="Предновогодний фоторепортаж с дождём и нотками грусти с улиц Бреста ">



На ёлочном базаре остались самые страшненькие ёлки и сосны, ожидающие своих покупателей, а вдруг забывчивые родители решат в последний момент порадовать своего ребёнка.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62113.php

Читать полностью в источнике с фото:





Пока ещё не видно полного порядка на пешеходной улице Советской, наводят уныние фасады полуразрушенных домов. Подождем празднования 1000-летия Бреста, оно уже не за горами.