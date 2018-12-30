МЧС приступит в 2019 году к созданию центра безопасности в Бресте

В Бресте в 2019 году по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" приступят к обустройству центра безопасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.



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Брестское и Гродненское областные УМЧС совместно с Люблинским и Подляским воеводствами Польши реализуют проект "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб". Его общий бюджет составляет более 4,5 млн евро, из которых свыше 4 млн евро выделит Европейский союз. В частности, за счет этих средств реконструируют пожарную часть в Каменце, создадут и оснастят учебный центр для спасателей и населения в Бресте.

Брестскому областному управлению МЧС уже поступил первый транш в размере 1 млн 419 тыс. евро. Также разработана проектно-сметная документация на строительство объектов, объявлен конкурс на выбор генеральных и субподрядчиков. В ближайшее время специалисты приступят к строительным работам. Так, центр безопасности разместится на территории пожарного аварийно-спасательного отряда на улице Лейтенанта Рябцева. При его обустройстве будут использованы новейшие технологии для создания тематических интерактивных зон, где дети и взрослые в игровой форме смогут пройти обучение в теории и на практике.

"Наша задача - интегрировать центр в концепцию умного города "СимбиоСити". Там будут зоны не только по линии МЧС - затронем все аспекты безопасности жизнедеятельности. Также будут проходить обучение, совершенствовать навыки боевой работы работники МЧС , используя имитаторы виртуальной реальности", - пояснил Сергей Машнов.

Подобный учебный центр появится в Гродно. Также за счет средств трансграничного проекта планируется закупить спецоборудование для пожарных частей Бреста и Каменца, провести совместные учения белорусских и польских спасателей. Кроме того, все бенефициары внедрят у себя созданную систему мониторинга и прогнозирования ЧС.

Срок реализации проекта рассчитан до марта 2021 года.