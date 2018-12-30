Гулянья в новогоднюю ночь в Минске развернутся на 25 площадках



Массовые гулянья в новогоднюю ночь в Минске пройдут на 25 открытых площадках, интересные программы с участием белорусских исполнителей и творческих коллективов для минчан и гостей столицы подготовили все районы.

Главными местами празднования станут территория у Дворца спорта и Октябрьская площадь. На последней, к слову, впервые в этом году пройдет праздничный новогодний концерт. Площадки несколько отличаются по тематике мероприятий. Если на Октябрьской площади выступят звезды белорусской эстрады (Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, группы "Без билета", J:МОРС и др.), то у Дворца спорта состоится молодежная вечеринка "Новогодняя жара", где примут участие самые известные белорусские диджеи и танцевальные коллективы.

Еще одно новшество - рождественский городок у городской ратуши. На территории Верхнего города до 5 января будет работать "Вялiкi гасцiны двор". Организаторами ярмарки выступили Мингорисполком и одна из частных компаний. Здесь установлены необычно украшенные павильоны, где каждый сможет приобрести сувениры, попробовать выпечку и согревающие зимние напитки.

Также организаторы подготовили для минчан два музыкальных проекта. С 24 декабря по 5 января на площади Свободы в 17.30 и 20.30 показывают новогодний спектакль "Дядюшка Бом и волшебные часы", на Октябрьской площади - в 19.30 и 21.30 мюзикл "Новогодняя планета чудес". Вход бесплатный.

Ярмарки у Дворца спорта и на Октябрьской площади будут работать по 15 января.