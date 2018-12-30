Статкевич: В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан



Николай Статкевич. Фото: Reuters

Об этом в интервью украинскому телеканалузаявил один из лидеров Белорусского Национального КонгрессаУ лидера белорусской оппозиции спросили: сколько времени осталось у Лукашенко до процесса полного поглощения Беларуси Россией? И будет ли это происходить по украинскому сценарию (имееется в виду военному) или это будет что-то другое?- заявил Николай Статкевич.