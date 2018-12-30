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"Помощников у нас никогда не было и не будет". В интернете появилось новогоднее обращение Путина
На Дальнем Востоке показали новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Видео поздравления Путина опубликовали на YouTube.
«У каждого сейчас ожидания. Но, по большому счету, все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной», — сказал Владимир Путин.
Он отметил, что стране предстоит решить «немало насущных задач — в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре».
«И главное — шаг за шагом добиться повышения благосостояния и качества жизни. Чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающему году почувствовал перемены к лучшему» — добавил президент. По его словам, сделать это «мы можем только вместе», «помощников у нас никогда не было и не будет».
«Нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», — заявил Путин.
В обращении не упоминается взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Ранее стало известно, что Путин прилетел в город, где обрушился подъезд жилого дома.
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На Дальнем Востоке показали новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Видео поздравления Путина опубликовали на YouTube.«У каждого сейчас ожидания....
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