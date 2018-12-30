"Помощников у нас никогда не было и не будет". В интернете появилось новогоднее обращение Путина

— сказалОн отметил, что стране предстоит решить «немало насущных задач — в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре».— добавил президент. По его словам, сделать это— заявил Путин.В обращении не упоминается взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Ранее стало известно, что Путин прилетел в город, где обрушился подъезд жилого дома.