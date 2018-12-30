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ФСБ задержала американского шпиона

31.12.2018 20:16 — Разное | Ежедневник  
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ФСБ задержала американского шпиона

В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин Соединенных Штатов Америки.

«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», - сообщила в понедельник, 31 декабря, пресс-служба ФСБ России. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве.

Подробностей задержания и других деталей в ФСБ не привели.

В течение 2018 года разразилось сразу несколько шпионских скандалов. Ряд стран Запада объявили о раскрытии «российских шпионов» на своих территориях. Соединенные Штаты, в частности, задержали россиянку Марию Бутину, которую подозревают в шпионаже. В настоящее время она заключила соглашение со следствием и продолжает оставаться в заключении, пишет РБК.

 
 
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В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин Соединенных Штатов Америки.
 
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